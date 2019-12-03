На Ямале девочка выпала с девятого этажа из-за кота в ранце

В Новом Уренгое правоохранительные органы разбираются в причинах падения ребенка из окна.

Несчастный случай произошел на Ленинградском проспекте утром 30 ноября. Обитатели квартиры на девятом этаже - мама и ее семилетняя дочка - собирались гулять. Женщина ненадолго вышла из дома, за это время девочка успела одеться и усадить в ранец своего кота.

Мама все не возвращалась и дочка выглянула на улицу, чтобы посмотреть, где она. В это время питомец в рюкзаке заерзал, и девочка выпала из окна. К счастью, приземлилась она в глубокий мягкий сугроб.

"Пострадавшую доставили в больницу, оказали медпомощь. Травм, представляющих угрозы для жизни, у ребенка нет, - передает пресс-служба Следственного комитета ЯНАО. - По результатам начавшейся проверки будет решение".