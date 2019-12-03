На Троицкой ГРЭС в Челябинской области произошел пожар

Пожар произошел в одном из цехов на территории Троицкой ГРЭС в Челябинской области. Площадь возгорания - 10 квадратных метров.

По данным МЧС России, информация о ЧП поступила ночью в 03:15 мск. Загорелся вертикальный кабель-канал в котлотурбинном цехе, пишет ТАСС. Пожару присвоен повышенный ранг, наблюдается сильное задымление.

Цех самостоятельно покинули восемь сотрудников, пострадавших нет. Сейчас на месте работают звенья газодымозащитной службы, продолжается борьба с огнем. Задействованы 82 человек и 25 единиц техники.