На Урале автолюбитель отсудил 100 тысяч за колею на дороге

Из-за нечищенной дороги житель Среднего Урала попал в аварию и разбил машину. За ремонт ему теперь должны заплатить чиновники и коммунальщики.

ДТП случилось в феврале в городе Сухой Лог: мужчина ехал на своей Toyota Prius по улице Кунарской, попал в колею, машину занесло, и она улетела в кювет. Никто не пострадал, но авто получило серьезные повреждения. Независимая экспертиза оценила стоимость восстановительного ремонта в 113 500 рублей, за оценку автолюбитель заплатил еще пять тысяч.

Дорога, где произошла авария, находится на балансе администрации городского округа Сухой Лог, обслуживанием участка занимается МУП. Водитель решил, что машину он разбил по вине чиновников и коммунальщиков, которые вовремя не почистили дорогу от снега и гололеда, не убрали колеи и не поставили знаки, предупреждающие о скользкой дороге. Мужчина обратился в Сухоложский городской суд: требовал взыскать солидарно с двух ответчиков - администрации ГО и МУПа - стоимость ремонта и сопутствующие расходы на оценщика и представителя в суде. Итого - 138 500 рублей.

Требования удовлетворили частично: в пользу водителя взыскали в общей сложности 113 475 рублей. Ответчики с решением не согласились и подали апелляции в областной суд - требовали отказать мужчине в исковых требованиях.

- Судебная коллегия согласилась с выводом суда первой инстанции о том, что состояние проезжей части в месте ДТП не обеспечивало безопасность дорожного движения. В этом есть прямая вина ответчиков, в обязанности которых входило обслуживание данного участка дороги и текущее устранение неудовлетворительных дорожных условий, устранение недостатков дорожного покрытия, требующих капитального ремонта дороги. Суд также учел наличие нарушения правил дорожного движения находившегося за рулем водителя, который не учел дорожные условия, не избрал безопасную скорость, хотя и не нарушил скоростной режим, - рассказали в Свердловском областном суде.