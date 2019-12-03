В Екатеринбурге прошел Dell Technologies Forum 2019

Решения для трансформации ИТ и цифрового будущего российского бизнеса были представлены на площадке Dell Technologies Forum в отеле Хаятт Ридженси Екатеринбург.

Компания Dell Technologies впервые провела в Екатеринбурге масштабное мероприятие, ставшее уже традицией для российского ИТ-рынка. В этом году серия мероприятий, объединенных темой Real Transformation (Реальная трансформация) проходит в 3 городах: Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Чтобы увидеть все разнообразие решений Dell Technologies для цифровой трансформации бизнеса в Екатеринбурге 21 ноября собрались более 200 человек: заказчики, технологические партнеры, партнеры по каналу и СМИ. Форум прошел при поддержке глобальных технологических партнеров - корпораций Intel и Microsoft, региональных партнеров мероприятия Крона-КС, ITBOX, OCS, Softline, Treolan, Уральский центр систем безопасности (УЦСБ) и компании Software AG.

Михаил Орленко, директор департамента серверных и сетевых решений, Dell Technologies в России, выступил в рамках пленарного заседания с презентацией "Новые формы инновационной деятельности". В своей речи он рассказал о новых формах инновационной деятельности, которые диктуют, с одной стороны, стремительно развивающееся технологии, с другой - растущие запросы компаний и организаций, стремящихся правильно управлять данными и сохранять конкурентоспособность. С докладами выступили также представители Software AG.

Программа форума состояла из 14 тематических сессий, среди которых презентации партнеров и заказчиков. Особенный интерес аудитории вызвали выступления, посвященные взглядам на цифровую трансформацию в России. В рамках тематических сессий состоялось также выступление спонсоров VMWare и Softline, Software AG, УЦСБ, Крона КС и ITBOX.

Dell Technologies в социальных сетях

Facebook

Twitter

Блог Dell Technologies на русском языке

https://blog.dellemc.com/ru-ru/

О Dell Technologies

Группа Dell Technologies, объединяющая семь технологических лидеров, стремится трансформировать бизнес, определяя будущее инноваций и создавая технологии, которые ускоряют прогресс человечества.

Пресс-релиз предоставлен SKC-Agency