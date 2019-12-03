Во Франции обнаружен огромный римский крематорий

Во Франции сотрудники Национального института превентивных археологических исследований (INRAP) при проведении раскопок в Бретани обнаружили большой некрополь галло-римского периода, в котором хранились десятки урн с останками кремированных людей.

Об открытии сообщается на сайте INRAP. Археологи обследовали участок, отведенный под строительство жилого дома на западном склоне горы Фруги. В этом месте располагалась так называемая галло-римская агломерация Кемпер/Локмария, основанная в первые десятилетия I века нашей эры.

Частично некрополь был найден еще в конце XIX века. Однако его изучение началось только сейчас. По оценкам археологов, некрополь может занимать площадь от одного до двух гектаров. Судя по всему, он действовал в I-II веках нашей эры.

В некрополе было обнаружено около 140 захоронений с урнами. Некоторые были "одноместными", то есть в них находилась одна урна, а в других захоронениях было найдено по две урны. Возможно, это были семейные погребальные камеры.

Датировать захоронения удалось по найденным в них предметам - вазам, кубкам, миниатюрной керамике, медным изделиям и монетам. Кроме того, в грунте были обнаружены гвозди.

Ученые предполагают, что некрополь мог быть повторно использован в более поздний период времени, когда умерших хоронили уже без кремации, а в деревянных гробах. На это указывают и сохранившиеся следы древесины.

Органические следы останков не сохранились, что ученые объясняют повышенной кислотностью местной почвы. Самые поздние ямы, вероятные захоронения, датированы XIV-XV веками нашей эры.

Сейчас археологи пытаются воссоздать внешний вид некрополя. По их мнению, он мог состоять из трех частей правильной четырехугольной формы. Вероятно, на его южной границе недалеко от предполагаемой дороги стояли два больших каменных памятника круглой и квадратной формы.

Возможно, это были небольшие здания, которые могли служить мавзолеями.