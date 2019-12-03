Родители погибших работников получили право на компенсации

Список родственников, которые смогут получить компенсацию, если их близкий человек погиб на работе, расширен. Поправки об этом в закон об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве публикует сегодня "Российская газета".

Согласно документу, право на компенсацию получают родители умершего. Ранее рассчитывать на страховую выплату могли только дети и супруг или супруга, уточнили "РГ" в Фонде социального страхования (ФСС).

Но бывает, что из-за несчастных случаев погибают молодые неженатые люди, поэтому их родителей и включили в круг получателей выплаты.

Размер выплаты составляет один миллион рублей. Если у погибшего есть и жена, и дети, и родители, то размер выплаты будет делиться пропорционально между всеми этими родственниками.

Как накануне отметила вице-премьер Татьяна Голикова, в результате предпринимаемых правительством, профсоюзами и работодателями мер производственный травматизм со смертельным исходом снизился с 2010 по 2018 годы почти вдвое - с 9,4 до 5,4 человек в расчете на 100 тысяч работников. Финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний за счет средств страховых взносов выросло с 2007 по 2018 годы с 7,8 млрд до 11 млрд руб­лей.

По данным минтруда, в результате проведенной специальной оценки труда в 2018 году, которая охватила 41,7 миллиона работников и почти 745 тысяч работодателей, условия труда на 80% рабочих мест были охарактеризованы как оптимальные либо допустимые. Теперь Минтруд разработал поправки в Трудовой кодекс, согласно которым опасных работ четвертого класса в России остаться не должно, за исключением случаев, когда их невозможно избежать (как, например, в профессиях спасателей, водолазов).