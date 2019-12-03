Родители погибших работников получили право на компенсации

Новости

В Болгарии память павших советских воинов почтили акцией "Дорога памяти" 18:53
В центре Симферополя иномарка протаранила остановку с людьми 18:51
Дагестанец инсценировал свое похищение, чтобы не платить долги 18:50
Москалькова рассказала о зарубежном опыте борьбы с домашним насилием 18:47
Боевые лазеры для уничтожения крылатых ракет испытают в США 18:47
Volkswagen "зарядил" Polo новой генерации 18:43
СБУ объявило в розыск свидетеля по делу МН17 18:43
Лукашенко пригласил сербских парламентариев открыть для себя Беларусь 18:38
Биологи назвали подсказки, которые помогут определить настроение кошек 18:28
Объявлен состав сборной России по хоккею на Кубок Первого канала 18:21
Студенту удалось решить загадку по физике столетней давности 18:15
Умерла легендарная артистка татарского драмтеатра Исламия Махмутова 18:12
Оркестр "Таврический" отметит юбилей двумя большими концертами 18:11
Конструктор ракет раскритиковал форму Cybertruck. Илон Маск ему ответил 18:07
Под руинами древнеримского города найден затерянный форт 18:02
В Госдуме поддержали идею отмены "площадки" на экзамене на права 17:58
В Петербурге из-за угрозы взрывов эвакуировали семь районных судов 17:57
В Воронежской области завели дело после ДТП с украинским автобусом 17:53
Макрон назвал Францию первой морской державой Европы 17:51
В Кемерове четыре человека пострадали при пожаре в мебельном цехе 17:43
В Майкопе водитель сбил четырех подростков на тротуаре 17:42
Нарьян-Мар отключили от водоснабжения из-за аварии 17:41
Объем инвестиций в недвижимость вырастет в 1,4 раза в 2019 году 17:37
31 декабря станет выходным для кировских госслужащих 17:35
Медведев: Решения по снижению нештрафуемого скоростного порога пока нет 17:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как и чему теперь будут учить в российских школах
Как и чему теперь будут учить в российских школах
За что по закону можно лишить наследства
За что по закону можно лишить наследства
В "РГ" обсудят вопросы "двойных стандартов" качества товаров
В "РГ" обсудят вопросы "двойных стандартов" качества товаров
03.12.2019 18:35
Рубрика: Власть

Родители погибших работников получили право на компенсации

Текст: Марина Гусенко
Список родственников, которые смогут получить компенсацию, если их близкий человек погиб на работе, расширен. Поправки об этом в закон об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве публикует сегодня "Российская газета".
Фото: Донат Сорокин/ТАСС Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Согласно документу, право на компенсацию получают родители умершего. Ранее рассчитывать на страховую выплату могли только дети и супруг или супруга, уточнили "РГ" в Фонде социального страхования (ФСС).

Но бывает, что из-за несчастных случаев погибают молодые неженатые люди, поэтому их родителей и включили в круг получателей выплаты.

Фото: Reuters
Когда можно не платить за тепло и как проверить законность тарифов

Размер выплаты составляет один миллион рублей. Если у погибшего есть и жена, и дети, и родители, то размер выплаты будет делиться пропорционально между всеми этими родственниками.

Как накануне отметила вице-премьер Татьяна Голикова, в результате предпринимаемых правительством, профсоюзами и работодателями мер производственный травматизм со смертельным исходом снизился с 2010 по 2018 годы почти вдвое - с 9,4 до 5,4 человек в расчете на 100 тысяч работников. Финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний за счет средств страховых взносов выросло с 2007 по 2018 годы с 7,8 млрд до 11 млрд руб­лей.

По данным минтруда, в результате проведенной специальной оценки труда в 2018 году, которая охватила 41,7 миллиона работников и почти 745 тысяч работодателей, условия труда на 80% рабочих мест были охарактеризованы как оптимальные либо допустимые. Теперь Минтруд разработал поправки в Трудовой кодекс, согласно которым опасных работ четвертого класса в России остаться не должно, за исключением случаев, когда их невозможно избежать (как, например, в профессиях спасателей, водолазов).

Власть Работа власти Госуправление
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков назвал "пугалкой" тему российских хакеров
Венгрия предложила РФ вместе защищать права нацменьшинств на Украине
СК завершил расследование крушения самолета в Шереметьеве
Посол Дании прокомментировал ситуацию вокруг "Северного потока - 2"
Денежные переводы в Таджикистан временно приостановлены