Россия попала в число стран с устойчивым развитием качества образования

Опубликованы результаты международного исследования качества образования PISA-2018. Оно проводилось в 79 странах, в нем участвовало более 600 тысяч 15-летних школьников. Такие исследования проходят раз в три года под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Какие результаты показала Россия? Она попала в топ-18 стран с устойчивым прогрессом качества школьного образования. То есть, за последние 15-18 лет наш уровень стабильно вырос. Например, по читательской и математической грамотности - на 20 баллов. При этом в "коротком" трехлетнем цикле результаты 2018 года оказались чуть ниже предыдущих.

В целом по читательской грамотности - то есть по умению воспринимать и понимать информацию - наши школьники заняли 31 место в мире. По естественнонаучной грамотности - 33 место. По математической грамотности - 30 место.

Как относиться к этим результатам? Об этом "РГ" спросила у заведующей Центром оценки качества образования Института стратегии развития образования Галины Ковалевой.

- Исследование PISA показывает глобальные тенденции. И поэтому анализировать результаты нужно по большим, девятилетним циклам: только по ним можно понять, к каким реальным результатам приводят изменения в системе образования, - рассказала она. - Россия относится к группе успешных стран, где есть позитивная динамика по двум из трех основных направлений: читательской и математической грамотности. В естественнонаучной грамотности у нас ситуация стабильна.

По словам эксперта, если говорить про некоторое снижение баллов в последнем трехлетнем цикле ( с 2015 по 2018 год) - то по двум направлениям оно статистически не значимо - колебания в несколько баллов. По естественнонаучной грамотности - 478 баллов (487 в 2015 году). По математической грамотности - 488 баллов (494 в 2015 году).

По читательской грамотности наши школьники набрали 479 баллов (495 в 2015 году). Это снижение баллов эксперт связывает с тем, что в 2018 году изменилась сама технология проведения тестирования - оно стало полностью цифровым, требует грамотной работы в интернете. Появились новые задания, связанные с анализом противоречивой информации, множественных текстов. Что это такое?

- Это несколько разных текстов, связанных одной темой. Например, почему исчезли все деревья на острове Пасхи? Детям дается личный блог профессора-ученого, интервью, и выдержка из научного исследования. Нужно на основе одного текста сделать выводы по другому, связать их. И именно в выполнении этих заданий наши школьники показывают не очень высокие результаты, - рассказала Галина Ковалева. - На поиск, на анализ информации в рамках одного текста результаты российских школьников лучше.

Как планируется дальше "работать" с читательской грамотностью детей? По заданию министерства просвещения эксперты разрабатывают новые задания - в максимально интерактивном формате. Уже со следующего года они появятся на платформе "Российской электронной школы". А для учителей создают методические рекомендации: как можно использовать такие задачки в учебном процессе. То есть сейчас уже вовсю идет подготовка к тестированию PISA-2021.

"Сейчас мы начинаем обращать серьезное внимание именно на эту сторону чтения. В четвертом классе мы проверяем читательскую грамотность. А в девятом - проверяется функциональная грамотность: учащиеся должны прочитать разные тексты - гуманитарные, естественнонаучные, финансовые и отвечать на вопросы. Что при этом надо исправлять? Мы видим, что ученик читает текст и пересказывает теми же самыми вопросами, которые ему задали, но не дает на них ответа. Получается, что человек не понимает смысла прочитанного .А человек, не понимающий смысла текста, двигаться вперед не сможет", - рассказала ранее министр просвещения Ольга Васильева.

Кстати, по сравнению с общероссийскими результатами московские школьники ушли далеко вперед. По читательской грамотности они заняли третье место в мире, обойдя Канаду, Финляндию и Ирландию. По навыкам работы с информацией 15-летних москвичей опережают только школьники из Сингапура и четырех китайских провинций (Пекин, Шанхай, Цзянсу и Гуандун). По математической грамотности Москва попала в пятерку мировых лидеров, опередив Японию, Нидерланды, Финляндию и Канаду. По естественнонаучной грамотности Москва заняла шестое место, обойдя Финляндию, Республику Корея, Канаду, Тайвань и Великобританию.

"Опыт Москвы очень полезен для других регионов нашей страны. Мы будем его анализировать и использовать. Важнейшее достижение Москвы - обеспечение массового качественного образования. Москва заняла первое место среди регионов России в рейтинге управленческих механизмов, который Рособрнадзор впервые составил в этом году", - заметил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.