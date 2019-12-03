Российские суды прекращают каждое четвертое уголовное дело

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев сообщил, что за 20 лет тюремное население сократилось почти вдвое, суды прекращают каждое четвертое рассматриваемое дело, а осужденных реже отправляют в места лишения свободы.

По словам его словам, озвученным на проходящем в Москве пленарном заседании Совета судей России, за девять месяцев этого года рассмотрены уголовные дела в отношении 602 тысяч лиц. "Из них судом прекращены дела в отношении 139 тысяч лиц, то есть 23%, почти каждое четвертое дело, в отношении каждого четвертого привлеченного к уголовной ответственности", - сказал Лебедев.

Если человек признан виновным, то в большинстве случаев суды назначают альтернативные наказания, не связанные с лишением свободы. За решетку осужденного отправляют только в том случае, если иное наказание применять нельзя, например, если человек совершил особо тяжкое преступление. В результате этого тюремное населения сокращается.

"По состоянию на 1 ноября в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержатся 530 тысяч лиц, - сообщил Лебедев. - При этом с 1 января количество таких лиц уменьшилось на 33 тысяч или на 6% с 563 тысяч. А с 1 января 1999 года уменьшилось в два раза - с 1 миллиона 60 тысяч".