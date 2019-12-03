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03.12.2019 18:45
Рубрика: Власть

С дефицитом врачей поборются рублем

Текст: Марина Гусенко
В бюджете Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на устранение дефицита медработников на ближайшие три года в 2020 году заложено почти 63 млрд рублей. Закон о бюджете ФОМС на 2020-2022 годы публикует "Российская газета". В течение этих трех лет предполагается ежегодно выделять 1,2 млрд рублей на стимулирующих выплат за выявление онкологии.

Общий объем доходов бюджета фонда ОМС прогнозируется на 2020 год в сумме 2,37 трлн рублей, на 2021 год - 2,51 трлн, на 2022 год - 2,65 трлн. Расходы бюджета фонда планируются на уровне, соответственно, 2,37 трлн, 2,52 трлн и 2,65 трлн рублей. Как уточнили "РГ" в фонде ОМС, расходы на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС, на 2020 год планируются в сумме 103,1 млрд рублей, на 2021-2022 годы - по 108,2 млрд.

Фото: iStock
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С 2020 года впервые предусматриваются средства на протонную терапию в сумме 5 млрд рублей.

В связи с тем что Минздрав принял новый порядок проведения профилактических медосмотров и диспансеризации, предусматривающий увеличение объема и частоты исследований (в частности, добавятся онкоскрининги), предполагается, что число людей, которые пройдут эти обследования, увеличится. В 2020 году на диспансеризацию и профосмотры запланировано потратить 16,7 млрд рублей, в 2021 году - 16,8 млрд, в 2022 году - 8,8 млрд.

Также предусмотрены средства на оплату дорогостоящих методов исследований. Так, в проекте программы государственных гарантий на 2020 год учтены дополнительные объемы таких дорогостоящих диагностических и лабораторных исследований, как КТ, МРТ, эндоскопические, молекулярно-генетические, гистологические исследования, УЗИ сердечно-­сосудистой системы.

Зарплата младшего медицинского и иного персонала, а также прочие расходы (медикаменты, питание, коммунальные и другие услуги) будут увеличиваться в предстоящие три года на индекс потребительских цен.

Власть Работа власти Госуправление
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