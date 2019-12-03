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Рубрика: Происшествия

Смягчающие обстоятельства

Следственный комитет РФ поставил точку в расследовании громкого дела сестер Хачатурян
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 273(8031)
Ведомство Александра Бастрыкина объявило об окончании работы по резонансному уголовному делу, которое журналисты окрестили "делом сестер Хачатурян".

Вот что рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Расследование вело Главное следственное управление центрального аппарата ведомства. В уголовном деле об убийстве сестрами Хачатурян своего отца одна-единственная статья на троих девушек - пункт "ж" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ - "убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

Появилось видео издевательств Хачатуряна над дочерьми

Оговоримся сразу - для "убийственных" преступлений это самая тяжелая часть обвинения. Групповое убийство "по предварительному сговору" не попадает никогда ни под какие амнистии. Срок по этой статье от 20 лет до пожизненного заключения. Впрочем, женщинам пожизненное заключение не присуждают.

Светлана Петренко рассказала версию убийства, как она видится следствию.

- 27 июля 2018 года сестры Хачатурян, находясь в квартире, "действуя группой лиц по предварительному сговору, испытывая острую личную неприязнь к своему отцу, нанесли последнему многочисленные удары ножом и молотком по телу, в том числе в жизненно важные его части - голову, шею, грудь".

Представитель следственного ведомства подчеркнула: "При оценке действий обвиняемых установлено, что мотивом преступления стала личная неприязнь, обусловленная причинением отцом на протяжении длительного периода времени своим дочерям физических и психических страданий, что учтено следствием как смягчающие вину обстоятельства".

Громкое дело сестер Хачатурян могут рассмотреть присяжные

Всем сестрам сделана специальная экспертиза - так требует закон, если человека обвинили в тяжком преступлении. По итогам комплексных психолого-психиатрических экспертиз было установлено душевное состояние обвиняемых. Экспертиза заключила - двое из сестер в момент совершения убийства "могли осознавать фактический характер совершаемых действий и руководить ими".

Вчера же дело против двух сестер Хачатурян, старшей и средней, было направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. Если надзорное ведомство с работой следствия согласится, то тома дальше отправят в суд. Известно, что сестры хотели просить суда присяжных. Уголовное дело младшей сестры направлено прокурору с постановлением "о применении принудительной меры медицинского характера".

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Расследование дела сестер Хачатурян
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