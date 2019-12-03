СК завершил расследование уголовного дела сестер Хачатурян

Следственный комитет РФ поставил точку в расследовании громкого уголовного дела сестер Хачатурян. Вот что рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Расследование вело Главное следственное управление центрального аппарата ведомства. В уголовном деле об убийстве сестрами Хачатурян своего отца одна статья - пункт "ж" части 2 статьи 105 УК РФ - "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

Петренко говорит, что по версии следствия, 27 июля 2018 года сестры Хачатурян, находясь в квартире, "действуя группой лиц по предварительному сговору, испытывая острую личную неприязнь к своему отцу, нанесли последнему многочисленные удары ножом и молотком по телу".

"При оценке действий обвиняемых установлено, что мотивом преступления стала личная неприязнь, обусловленная причинением отцом на протяжении длительного периода времени своим дочерям физических и психических страданий, что учтено следствием как смягчающие вину обстоятельства", - уточнила представитель ведомства.

По итогам комплексных психолого-психиатрических экспертиз установлено душевное состояние фигуранток, при этом двое из сестер в момент совершения убийства могли осознавать фактический характер совершаемых действий и руководить ими.

Официальный представитель СК утверждает, что следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении двух сестер Хачатурян направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Уголовное дело младшей сестры направлено прокурору с постановлением "о применении принудительной меры медицинского характера".