Скрытная и смертоносная: у американцев не нашлось аналога "Тунгуски"

В США оценили модернизацию зенитно-ракетно-пушечного комплекса "Тунгуска".

Журнал The National Interest опубликовал статью "Грозная система ПВО "Тунгуска" становится невидимой". Так в издании отреагировали на материал "Российской газеты".

Суть его в том, что с новой системой прицеливания комплекс может уничтожать противника в скрытом режиме.

Американский эксперт отмечает, что выглядит "Тунгуска" весьма необычно: башня с двумя спаренными 30-миллиметровыми пушками и пусковыми установками для ракет земля-воздух - по четыре с обеих сторон.

При этом бронированная самоходка способна разгоняться по шоссе до 65 километров в час.

Обозревателя NI, похоже, задели слова автора "РГ", что за рубежом так и не удалось создать равноценный "Тунгуске" комплекс. И он пытается хотя бы отчасти оспорить это утверждение.

В качестве примера эксперт приводит американский комплекс M6 Linebacker на базе БМП Bradley. Но, что называется, почувствуйте разницу. В его задачи входит поддержка пехоты и борьба с легкой бронетехникой. Вооружена самоходка 25-миллиметровой пушкой и ракетами Stinger. К тому же в США эти машины уже сняли с вооружения.

Единственные мобильные комплексы ПВО, сохранившиеся у Сухопутных сил США, это AN/TWQ-1 на базе армейского вседорожника Humvee. Он оснащен автоматической пушкой калибра и 4 пусковыми установками для "Стингеров". Автор признает, что комплекс уступает "Тунгуске" как в вооружении, так в защищенности и мобильности.

Сейчас Пентагон задумался о возвращении сухопутным войскам комплексов M6 Linebacker. И, возможно, новая модификация будет иметь в своем арсенале лазерное оружие. Оно может пригодится в борьбе с дронами.

В заключение эксперт отмечает, что после атаки на нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии "Тунгуска" и родственный ей ЗРК "Панцирь-С1" приковали к себе всеобщее внимание.

Ведь американские системы Patriot оказались в этой ситуации бессильны. Есть мнение, что гибридный комплекс "Тунгуска" близкого радиуса действия будет более эффективен в борьбе с низколетящими беспилотниками.