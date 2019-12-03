Совет судей готовит новые правила поведения в судах

Во вторник в Москве открывается пленарное заседание Совета судей: большой форум судейского сообщества, на котором обсуждаются самые актуальные темы.

Один из резонансных вопросов - подготовка новых типовых правил пребывания посетителей в судах. Граждан прежде всего волнует, не появится ли каких-то серьезных ограничений, например, не введут ли строгий дресс-код, когда без костюма и в суд не войти. Обжалуешь водительский штраф, разводишься или споришь с коммунальщиками, не важно, прежде всего повяжи галстук.

В свою очередь, представители судебной системы уверяют, что открытость правосудия никак не пострадает, то есть жестких требований к внешнему виду граждан не введут.

Напомним, еще в прошлом году минюст направил в Совет судей письмо с просьбой выработать единые подходы к правилам внутреннего распорядка судов. В свою очередь, в судебной системе считают, что правила помогут повысить авторитет суда.

"Совет судей Российской Федерации уделяет значительное внимание регламентации поведения посетителей в зданиях судов, - рассказал недавно председатель Совета судей России Виктор Момотов. - Обсуждение регламента на площадке Совета судей РФ с самого начала велось максимально открыто, с участием всех заинтересованных организаций и представителей гражданского общества. В их числе Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, представители средств массовой информации, Федеральная палата адвокатов, Министерство юстиции РФ, Федеральная служба судебных приставов".

За год более 40 тысяч граждан были оштрафованы за то, что не выполняли в суде законные требования судьи или пристава, например, продолжали курить в неположенном месте или браниться

По его словам, подготовленный проект регламента планируется обсудить в открытом формате и с приглашением средств массовой информации.

"Приоритетом в этой работе является соблюдение баланса между доступностью правосудия и обеспечением безопасности добросовестных участников судебного разбирательства и суда, без каких-либо препятствий в реализации их процессуальных прав граждан и организаций", - говорит Виктор Момотов.

Спецпропусков или особых разрешений для посещения суда не будет. Но есть определенные требования, которые вполне правомерно предъявлять к посетителю суда, например, показать паспорт на входе и предъявить вещи к досмотру.

Как рассказывают в службе судебных приставов, регулярно в багаже посетителей судов находят электрошокеры, травматические пистолеты, охотничьи и кухонные ножи, отвертки и ножницы, а также шила и спицы. Возможно, у кого-то намерения были самые невинные, например, он просто хотел заняться вязанием во время долгого процесса. А электрошокер захватил на случай, если процесс затянется допоздна и домой придется возвращаться по темным улицам. Но в правилах как раз и прописано, чего нельзя проносить в суд. Спор же с приставами по этому поводу является нарушением, за это могут оштрафовать. В прошлом году были оштрафованы более 40 тысяч граждан за то, что нарушали правила в судах и скандалили с приставами и судьями.