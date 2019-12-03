США пригрозили Франции пошлинами в ответ на цифровой налог

В связи с введением Францией цифрового налога в отношении американских компаний, Соединенные Штаты могут обложить пошлинами французские товары. Об этом в понедельник заявил представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер.

Его ведомство провело расследование, по итогам которого был сделан вывод, что цифровой налог Франции дискриминирует американские компании. Речь идет о таких компаниях как Google, Apple, Facebook и Amazon. В качестве ответных мер рассматривается возможность введения пошлин (размер которых может достигать 100 процентов) на 63 вида товаров из Франции общей стоимостью 2,4 миллиарда долларов. Аналогичные расследования будут проведены в отношении налогов на цифровые услуги Австрии, Италии и Турции, говорится в заявлении Лайтхайзера.

В середине июля французский парламент принял закон о налоге на услуги крупнейших цифровых компаний США, пишет РИА Новости. Это решение вызвало серьезную критику со стороны Вашингтона, а президент США Дональд Трамп заявил о возможности введения налога на французское вино. Позже президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что как только будет введен цифровой налог на международном уровне, свой налог Франция отменит.