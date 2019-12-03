Стало известно место проведения следующего саммита G7

Следующий саммит "большой семерки" пройдет в резиденции президента США Дональда Трампа Кэмп-Дэвид, штат Мэриленд. Об этом сообщил сам глава Белого дома.

"Это будет Кэмп-Дэвид, хорошее место, у нас будет (организован - прим. "РГ") хороший доступ для прессы", - заявил Трамп, отвечая на вопрос о новом месте для саммита.

Сама встреча пройдет 10-12 июня 2020 года.

Напомним, что ранее американская сторона предлагала Trump National Doral Resort в Майами в качестве места для проведения саммита G7. Однако после того, как несколько конгрессменов США представили законопроект, главной целью которого было предотвратить финансирование встречи на принадлежащем Трампу курорте, Белый дом начал искать новое место.