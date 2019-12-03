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03.12.2019 12:53
Рубрика: Власть

Судебные заседания можно будет проводить в режиме веб-конференций

Текст: Владислав Куликов
Председатель Совета судей России Виктор Момотов заявил, что в работу судов надо шире внедрять электронные технологии. Процессы можно проводить в режиме веб-конференций, а участников процесса идентифицировать с помощью биометрии.

"Необходимо усовершенствовать применяемые технологии оцифровки судебного процесса, расширить использование онлайн-сервисов с применением безопасных программ, обеспечить проведение судебных заседаний с использованием технологий веб-конференций с биометрической системой аутентификации, - сообщил Виктор Момотов. - При этом цифровизация права требует выработки допустимых рамок использования цифровых технологий, с тем чтобы их применение не создавало препятствий в доступе к правосудию".

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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По его словам, одним из перспективных направлений развития судопроизводства является цифровизация судебного документооборота. "Вместе с тем не все граждане имеют возможность самостоятельно представить суду копии документов в электронной форме, - сказал председатель Совета судей. - В связи с этим необходимо, с одной стороны, сохранить возможность предоставления суду любых документов в электронной форме, которая предусмотрена с 1 января 2017 года по законодательной инициативе Верховного Суда Российской Федерации, а с другой - не исключать право граждан направлять документы в суд в бумажном виде".

Заявление прозвучало на проходящем в Москве пленарном заседании Совета судей России.

"В целях развития онлайн-сервисов судебной системы подготовлены предложения по созданию в рамках ГАС "Правосудие" суперсервиса "Правосудие онлайн", который обеспечит возможность подачи гражданами и организациями процессуальных документов через Единый портал государственных и муниципальных услуг, - рассказал Виктор Момотов. - Суперсервис будет интегрирован с другими информационными системами, в том числе с Облачной цифровой платформой обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг; Цифровым профилем; Национальной системой управления данными. Создание суперсервиса "Правосудие онлайн" позволит перевести электронное правосудие на качественно новый уровень, в том числе путем внедрения систем дистанционной подачи и получения судебных документов, а также дистанционного участия в судебном процессе".

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