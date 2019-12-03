Ущерб от незаконных рубок превышает 11 миллиардов рублей в год

За десять лет в России не продвинулись с решением проблемы незаконных рубок, а также с учетом лесного фонда - такие выводы сделаны в заключении Счетной палаты, проанализировавшей работу лесного комплекса.

"На протяжении последних 10 лет сохраняется количество случаев незаконных рубок в пределах 16-17 тысяч единиц в объеме 1,3 млн кубометров в год. Сумма нанесенного ущерба - в среднем 11-12 миллиардов рублей ежегодно", - заявил на коллегии аудитор Счетной палаты Михаил Мень, добавив, что больше половины нелегальной заготовки древесины приходится на Иркутскую область.

"Первоочередная мера, которую мы реализуем, - это исполнение поручения организовать территориальный орган Рослесхоза, который будет работать именно на территории Иркутской области в прямом подчинении Рослесхоза", - сообщил замминистра природных ресурсов и экологии Сергей Аноприенко.

Нет точных данных о заготовках, обороте и экспорте лесоматериалов. Рослехоз, Росстат и регионы дают разные сведения, и это мешает планировать работу, а также негативно отражается на доходности отрасли и налоговых отчислениях. "Давность 85% материалов по лесоустройству превышает 10 лет. Это значит, что о состоянии лесного фонда на площади 974 миллионов гектаров нет достоверной информации", - заявил Михаил Мень.

Корень проблем - в децентрализации полномочий, говорят аудиторы. "Наибольшее падение объемов выполнения лесоустроительных работ приходится на 2007 год, то есть на период, когда происходила децентрализация системы госуправления лесами, а также передача полномочий с федерального на региональный уровень. В 2007 году такие работы были проведены на площади всего лишь 4,2 млн гектаров, что в 10,7 раза ниже уровня 2006 года и в 12 раз меньше, чем в 1991 году", - привел "РГ" цифры замглавы ФБУ "Санкт-Петербургский НИИ лесного хозяйства" Николай Петрунин.

"Рослесхоз положительно оценивает результаты проверок Счетной палатой. Это помогает выявить недоработки региональных лесных ведомств", - рассказали "РГ" в пресс-службе Рослесхоза. При этом федеральное агентство приводит более высокие цифры по ежегодному объему незаконных рубок - около 1,8 млн кубометров. Однако это менее 1% от легального объема заготовки, составившего в прошлом году 238 млн кубометров, сообщили в Рослесхозе. Ведомство предлагает усилить дистанционный мониторинг с применением систем спутникового отслеживания лесных участков. "В 2020 году он охватит 65% земель лесного фонда региона, то есть все территории, где ведется лесопользование", - уточнили в пресс-службе.

Между тем

Пермский суд признал виновными пятерых бизнесменов, которые под видом санитарных рубок заготавливали деловую древесину. Общий ущерб от их действий составил более 17 миллионов рублей.

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края передало в аренду предпринимателю Алексею Черкасову несколько лесных участков. Тот перед началом заготовки древесины решил расчистить их от деревьев, зараженных различными вредителями. Провести санитарные рубки Черкасов подрядил троих лесозаготовителей. Те охотно взялись за дело, но результат их деятельности вскоре обернулся уголовщиной. Шустрые заготовители начали чуть ли не сплошную вырубку деревьев. Под пилу в основном шли ценные хвойные породы, елки и сосны. Александр Коновалов и Юрий Марамыгин напилили более трехсот кубометров ценной древесины. Дмитрий Рубцов на другом участке умудрился заготовить около тысячи кубометров.

- Таким образом, вместо санитарных рубок разворотливые бизнесмены умудрились провести чуть ли не сплошную зачистку участков, - рассказал заместитель прокурора Краснокамского района Пермского края Дмитрий Кочегаров. - А еще один заготовитель Старков договорился с заместителем лесничего Андреем Копытовым о выборочной рубке в двух кварталах Гайнского лесничества. Но вместо больных деревьев под пилу угодили здоровые. Информация о незаконной заготовке поступила в полицию, и после расследования дела в отношении чересчур предприимчивых заготовителей направили в суд. Коновалов и Марамыгин получили по три года и два месяца лишения свободы условно. Кроме того, они оштрафованы на триста тысяч рублей каждый. У Рубцова изъяли автомобиль, бульдозер, а также другое имущество, приговорили его к 2,5 года лишения свободы и штрафу в размере полумиллиона рублей. Старков и лесничий Копытов также отправились в исправительные колонии - один на полтора, а второй на 2,5 года. У них изъято имущество, наложены штрафы.

Подготовил Константин Бахарев