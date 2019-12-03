В Бразилии готовилось покушение на президента Болсонару

Полиция Бразилии предотвратила нападение на президента страны Жаиро Болсонару. Его готовил сотрудник школы сержантов Вооруженных сил. Он занимался там уборкой.

Как информирует РИА Новости, задержала подозреваемого. Злоумышленник опубликовал в Сети видеозапись, на которой он затачивает рукоятку зубной щетки, заявляя, что готовит "нож для Болсонару". На допросе подозреваемый заявил, что это была шутка. Ему может грозить лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

Болсонару посещал данное учебное заведение 29 ноября.