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Рубрика: Культура

В ГМИИ им. А.С. Пушкина начинаются "Декабрьские вечера"

В ГМИИ им. А.С. Пушкина открывается XXXIX Международный музыкальный фестиваль "Декабрьские вечера Святослава Рихтера". В этом году его тема - "Прогулки с Томасом Гейнсборо". Программа специально подготовлена к выставке работ великого британского живописца XVIII века, которая также откроется в начале декабря. Фестиваль проходит при поддержке генерального спонсора музея - банка ВТБ.
Фото: Беркут Дмитрий /ИТАР-ТАСС Фото: Беркут Дмитрий /ИТАР-ТАСС
Фото: Беркут Дмитрий /ИТАР-ТАСС

"Декабрьские вечера" - одно из центральных событий Года музыки Великобритании и России, проводимого Посольством Великобритании в Москве при поддержке Британского Совета. На фестивале будет представлен блестящий состав зарубежных и отечественных исполнителей. Так, после долгого перерыва на "Декабрьских вечерах" выступит Евгений Кисин с сольной программой, посвященной Святославу Рихтеру. Впервые в Россию приедет английский вокальный ансамбль I Fagiolini под управлением Роберта Холлингворта с программой "Времена года". Еще одна громкая премьера - выступление французского ансамбля Les Musiciens de Saint Julien под руководством Франсуа Лазаревича.

Безусловным сюрпризом для постоянных слушателей станет выступление ансамбля медных духовых Марка Беннетта London Вaroque Brass, а главным рождественским подарком - концерт знаменитого британского "Оркестра эпохи Просвещения" под управлением Пола Гудвина.

В фестивале также примут участие молодые талантливые исполнители (вокальный ансамбль Intrada, оркестр Pratum Integrum, ансамбль Questa Musica и хор мальчиков Академии хорового искусства имени В.С. Попова), а также зарубежные и отечественные звезды классической музыки (Макс Эмануэль Ценчич, Анна Дэннис, Джонатан Селлз, Юрий Миненко, Максим Пастер, Александр Рудин, Алексей Любимов, Патрик Айртон, Юрий Башмет и др.).

Большинство программ фестиваля посвящены разнообразным жанрам английской музыки XVII-XVIII веков, а также насыщенной музыкальной жизни Лондона в эпоху Гейнсборо. Наряду с шедеврами английской музыки Ренессанса, сочинениями "британского Орфея" Генри Перселла и его последователей в концертах прозвучат опусы не менее знаменитых иностранцев, чьи имена тесно связаны с историей культуры Великобритании. Это Георг Фридрих Гендель, Иоганн Христиан Бах, Карл Фридрих Абель и Йозеф Гайдн, Никола Порпора, Франческо Мария Верачини и другие.

Кульминацией фестиваля станет исполнение "Нельсон-мессы" Йозефа Гайдна и произведений Уильяма Бойса. Тема ирландской народной музыки найдет отражение в зажигательной программе "Дорога на Килкенни". Идея возвращения к национальным истокам живо и разнообразно представлена в программе ансамбля "Солисты Москвы", в которой прозвучат культовые сочинения пионеров английского музыкального возрождения XX века - Эдварда Элгара, Фрэнка Бриджа, Ральфа Воана-Уильямса.

"Фестиваль, созданный в 1981 году Ириной Александровной Антоновой и Святославом Теофиловичем Рихтером, - выдающийся пример синтеза изобразительных искусств и музыки. Один из важнейших стратегических приоритетов банка - сохранение и развитие культурного наследия в России, поэтому в рамках социальной программы "Культурная страна" ВТБ не может остаться в стороне от ключевого проекта музея, который с уверенностью можно назвать исторически значимым", - отметил Александр Ерофеев, вице-президент банка ВТБ.

Банк ВТБ начал сотрудничество с ГМИИ имени А.С. Пушкина в 2005 году. За этот период было реализовано множество совместных проектов. В частности, проведены выставки, среди которых - "Встреча с Модильяни", "Британский дизайн: от Уильяма Морриса к цифровой революции", "Кранахи. Между Ренессансом и маньеризмом", "Венеция Ренессанса. Тициан. Тинторетто. Веронезе", "Хаим Сутин. Ретроспектива" и другие.

С 2018 года банк ВТБ стал генеральным спонсором ГМИИ им. А.С. Пушкина, а также поддержал масштабный проект "Пикассо&Хохлова". В 2019 году при поддержке ВТБ открылись выставки "Гости из Неаполя. Артемизия Джентилески и современники" и "Фрэнсис Бэкон, Люсьен Фрейд и Лондонская школа".

Культура
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