В Госдуме приветствовали продление договора на транзит нефти через Украину

Киеву наконец удалось перейти от политических инсинуаций к рыночным отношениям, и было найдено взаимовыгодное решение для РФ и Украины.

Ранее стало известно, что компании "Укртранснафта" (принадлежит компании "Нафтогаз Украины") и "Транснефть" заключили 10-летнее соглашение о предоставлении услуг по транзиту нефти по территории Украины. При этом базовые принципы сотрудничества между компаниями остаются без изменений, в том числе такие, как порядок оплаты услуг.

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских назвал это решение позитивным как для российской стороны, так и для украинской. Россия, подчеркнул он в комментарии RT, всегда была готова разговаривать о рыночных отношениях.

Что касается Украины, то она, по словам парламентария, перешла от политических инсинуаций к рыночным отношениям. В результате и было найдено взаимовыгодное решение.

В целом же, "чем меньше в Киеве будут отвлекаться на политику, а больше будут думать об интересах своих компаний и рыночных механизмах, то тем быстрее будут результаты", резюмировал Ананских.