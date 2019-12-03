В Северной Корее завершена крупнейшая стройка в стране

Лидер КНДР Ким Чен Ын принял участие в торжественной церемонии завершения строительства уездного центра Самчжиена. Это крупнейшая в этом году стройка, в ходе которой был возведен современный город.

Такую информацию во вторник распространило Центральное телеграфное агентство Кореи. Сообщается, что на торжественном мероприятии Ким Чен Ын перерезал красную ленту, символизирующую окончание строительства и ввод в строй новых объектов. Дивизия военных строителей, которая возводила объекты уездного центра, прошла строевым шагом перед участниками праздника, а затем в небо были запущены салюты и воздушные шары, пишет ТАСС.

В ходе масштабного строительства на месте прежнего уездного центра появился новый современный город с жилыми и административными зданиями, магазинами, железнодорожной станцией, научно-технической библиотекой. Здесь также есть современная больница. В уездном центре построены несколько крупных предприятий, в их числе фабрика по производству картофельной муки и завод по изготовлению напитков из черники.