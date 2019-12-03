В США скончался историк и лауреат Пулитцеровской премии Роберт Мэсси

В Соединенных Штатах в возрасте 90 лет умер американский историк и лауреат Пулитцеровской премии Роберт Мэсси. Об этом сообщила его супруга Дебора Карл.

Писатель скончался в понедельник в своем доме в Ирвингтоне (штат Нью-Йорк). Причиной смерти стали осложнения, спровоцированные болезнью Альцгеймера, пишет РИА Новости, ссылаясь на газету The New York Times.

Роберт Мэсси начинал в качестве журналиста крупных периодических изданий США, которые публиковали в основном его рецензии на книги. Большую часть своей карьеры Мэсси посвятил изучению рода Романовых. Его книга про Николая II и его супругу Александру была экранизирована, а фильм получил две премии "Оскар". В 1981 году Мэсси был награжден Пулитцеровской премией.