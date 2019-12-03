В Великобритании водитель сбил группу школьников

В британском графстве Эсекс автомобиль врезался в группу школьников. По данным местной полиции, инцидент произошел в понедельник днем в городе Лоусон, когда ученики возвращались после занятий.

Водитель за рулем Ford KA сбил подростков, а затем сразу скрылся с места происшествия. В результате погиб 12-летний мальчик. В аварии пострадали два 15-летних подростка, 13-летний мальчик, 16-летняя девушка, а также 53-летняя женщина. Все они получили травмы различной степени тяжести, однако их жизни вне опасности, пишет РИА Новости.

Возбуждено дело по статье "убийство". Сейчас ведутся поиски водителя.