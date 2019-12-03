Варламов стал первой звездой в матче против "Детройта"

Российский голкипер "Нью-Йорк Айлендерс" Семен Варламов признан первой звездой матча против "Детройта", в котором его команда добилась победы со счетом 4:1.

В регулярном чемпионате НХЛ прошли матчи очередного игрового дня. "Детройт" на своей площадке принимал "Нью-Йорк Айлендерс". Встреча завершилась поражением хозяев со счетом 1:4. У "островитян" дубль оформил Джордан Эберле, по разу отличились Андерс Ли и Энтони Бовилье. У "Детройта" автором единственной шайбы стал Дилан Ларкин.

Однако главной звездой матча никто из них так и не стал. Лучшим игроком встречи был признан российский голкипер "островитян" Семен Варламов, сумевший отразить 30 бросков по своим воротам.

Голевая передача Никиты Гусева не помогла "Нью-Джерси" в матче против "Баффало". "Клинки" буквально растерзали "дьяволов" - 7:1. "Нью-Йорк Рейнджерс" уступил "Вегасу" - 1:4, российские легионеры "рейнджеров" в этой встрече очков не набрали.