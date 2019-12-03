Велосипеды получат идентификационные метки

Производители велосипедов тестируют технологии по маркировке двухколесного транспорта специальными идентификационными метками.

В Московской области испытано применение RFID-технологии для прослеживания оборота велосипедов и велосипедных рам. Добровольный эксперимент по маркировке велосипедов и рам проходит с сентября этого года.

В информационной системе мониторинга 22 ноября была открыта регистрация участников оборота товаров данной категории. Проведены испытания маркировки велосипедов RFID-этикетками на этапе упаковки, при моделировании производственных и складских процессов.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, внедрение эксплуатационной RFID-маркировки поможет велолюбителям в случае хищения их транспорта - по меткам можно будет отследить реализацию похищенного велосипеда .

RFID - радиочастотная идентификация (от английского Radio Frequency IDentification). Это способ автоматической идентификации объектов, в котором данные RFID-меток считываются или записываются посредством радиосигналов.