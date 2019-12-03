Владимир Легойда: Мы пытаемся показать, что такое настоящая церковь

На "Деловом завтраке" в "РГ" 3 декабря побывал глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Главные новости и прогнозы от одного из самых известных церковных спикеров.

В декабре православный телеканал "Спас" запускает телепроект "Остров" - своеобразное реалити-шоу в монастыре. Люди приедут для того, чтобы потрудиться и увидеть монастырскую жизнь и свою собственную душу "крупным планом"? Что хочет рассказать о себе церковь через этот документальный проект?

Легойда: "Документальный проект" это точнее, чем "реалити-шоу". Потому что при слове "реалити" у многих сразу возникает представление, что весь монастырь - от алтаря до келий - будет увешан телекамерами, все снятое тут же передающими в прямой эфир. Нет, речь о документальном проекте, который покажет жизнь монастыря и человека в монастыре - там, где это возможно. Это будет очень деликатное исследование. От "реалити" в нем только то, что это не постановочная история. Мы хотим показать жизнь монастыря в первую очередь тем, кто не очень хорошо знает, что такое монастырь. Это все делается не для рейтингов, не для зарабатывания очков или денег. Это наша попытка показать, что такое для нас настоящая церковь.

Этой осенью было восстановлено единство с Архиепископией западноевропейских приходов, Русская православная церковь окончательно исторически воссоединилась с православными в изгнании.

Легойда: Да, после революции и Гражданской войны в России русское церковное зарубежье оказалось расколотым на три части. Были приходы, которые оставались верными Московскому патриархату, были те, кто через какое-то время образовали Русскую православную церковь за границей с центром в Нью-Йорке. А еще одна не очень большая, но очень значимая (в первую очередь, в интеллектуальном плане) часть в силу разных исторических причин оказалась под юрисдикцией Константинополя. При этом все всегда воспринимали ее как временную. В 2007 году мы воссоединились с Русской зарубежной церковью, а осенью этого года обрели окончательное единство. Все произошло чрезвычайно деликатно, без нарушения богослужебных и языковых традиций. И у происшедшего, кроме церковного, есть и гражданское значение. Патриарх видит в этом преодоление последствий революции и Гражданской войны.

На днях Минюст Украины отменил права на собственность Почаевской лавры для Украинской православной церкви. Раскол между Епифанием и Филаретом, вся эта потешность церкви под названием ПЦУ - что будет дальше?

Легойда: Позиция Русской церкви неизменна: все происходящее - результат грубого неканонического вмешательства Константинополя во внутреннюю жизнь Русской православной церкви. Данные Константинополем обещания не подтвердились, раскол только усугубился. Очень важно, что в течение почти года, ни одна поместная церковь, кроме Константинополя, не признавала ПЦУ. Но, к сожалению, в последнее время Элладская церковь и Александрийский патриарх начали поминать главу ПЦУ. Мы воспринимаем это с глубокой скорбью. Хоть нам и понятно, что Элладская церковь, например, находится под давлением Константинополя. Мы надеемся, что поместные церкви будут сохранять верность канонам, на которых строится церковная жизнь. И что состоится общеправославный диалог на эту тему. Как вы помните, недавно Иерусалимский Патриарх Феофил уже заявил о готовности провести подобную встречу в Иордании.