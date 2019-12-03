Высокотехнологичный бизнес начинает влиять на развитие городской среды

Мы привыкли думать, что создание комфортной городской среды ориентировано прежде всего на интересы обычного горожанина. Однако синергия городских преобразований способна дать толчок и для сферы предпринимательства, и для развития инновационного бизнеса. О том, как взаимосвязаны эти процессы, "РГ" рассказал акционер и директор группы компаний "ТехноСпарк" Денис Ковалевич.

Денис, вы один из основателей ТехноСпарка - "умного" технологического парка на окраине Троицка, в котором вы сами строите с нуля технологические стартапы. По вашим наблюдениям, у современных предпринимателей есть какие-то требования к окружающей их городской среде? Что им обычно мешает?

Денис Ковалевич: Думаю, в предпринимательском отношении к городу есть специфическая черта, которая, если грубо, заключается в следующем: город - это то, что должно экономить время. Всё, что происходит в городе - инфраструктура, сервисы, торговля, услуги и так далее, - должно работать на это. Большинство постсоветских городов делают прямо противоположное: они воруют у нас время. В мегаполисе оно уходит на транспорт, постоянно требуется внимания к тысяче деталей - придумать, например, как ребенка отправить в школу, можно ли по пути домой купить продукты или надо ехать в молл в другой части города.

Как в этом смысле ведут себя небольшие города - академгородки, например?

Денис Ковалевич: Все так называемые академгородки нельзя считать городами в прямом смысле слова: это слобода, только не при заводе, а при научном учреждении. Когда такое поселение было академгородком, оно не крало время - наоборот, экономило. Например, Троицк представляет собой 10 расположенных по кругу институтов, а в центре живут люди. Мои родители из института возвращались в обед домой: приходили в себя, обедали, проверяли, вернулся ли я из школы, и шли обратно на работу. Садик и школа были по пути.

Но эта собранная под социалистический уклад конструкция приказала долго жить, как только начала формироваться нормальная экономика. В начале 90-х в Троицке было 12 тысяч научных сотрудников при рабочей силе в 15 тысяч человек и населении около 30 тысяч. Сейчас население - 50-60 тысяч, а в институтах работает около тысячи человек. Остальные работают или где-то рядом, или ездят в Москву. "ТехноСпарк" мы начали делать практически в черте города, но в черте, не соединенной с центром - сюда надо ехать через Калужское шоссе, кругом. За семь лет у нас создано 400 рабочих мест, мы чуть ли не крупнейший работодатель города, но частью городского пространства мы пока так и не стали. К нам невозможно добраться из города пешком или на велосипеде - между нами будет поле и два института. Эта разорванность ужасно ворует время.

Кроме того, в маленькие города очень медленно проникает современная инфраструктура. В Троицке до сих пор нет ни одного сетевого кафе, нет многих сервисов, стандартных для любого современного города, они только появляются, и пока это очень местечковые, едва выживающие формы. Если каждое утро большая часть населения едет в другой город, возвращаясь к ночи, у них не остается времени на свой город. А у тех, кто делает в городе бизнес, есть либо очень узкая аудитория (дети, пенсионеры, мамы с детьми), либо люди к ним приходят только в выходные и иногда вечером. Представьте, что из вашего бизнеса вычли 80 процентов - что будет с рентабельностью?

Нам стоит труда запустить в городе хоть что-то, - при том, что администрация города ко всему открыта. Мы поставили первую умную информационную стелу на автобусной остановке с экранами на электронной бумаге - супер high-tech, просто блеск по энергоэффективности. Но это пока лишь один из двух-трех инновационных проектов в городской среде, которые нам удалось реализовать. Для остального просто нет места.

Денис Ковалевич. Фото: Пресс-служба ГК "ТехноСпарк"

Вся планировка уже определена?

Денис Ковалевич: Да, и не только планировка, но и типы решений. При этом города, за редким исключением, небогаты. Чтобы новые технологии пришли в городскую среду, они либо должны вытолкнуть старые, либо появятся на новых местах. А много ли городов в стране инвестируют в себя? Есть потрясающий проект в Иркутске - "130-й квартал", просто блеск. Есть Казань. А где еще что-то кардинально менялось?

То есть лидерство Казани в инновационных рейтингах - заслуга вложений в инфраструктуру?

Денис Ковалевич: Я на 100 процентов в этом уверен. Пока инфраструктуры нет, нельзя надеяться, что что-то начнет расти самостоятельно. Существует базовая альтернатива: это выносные города - тот же София-Антиполис, Иннополис, Сколково. "Давайте возьмем чистое поле и там построим как надо". Например, София-Антиполис - просто пространство с большим количеством офисов и кампусов, где работают компании, и при этом он - это сельская местность. Это не города, это места работы, постоянно люди там не живут.

Хорошо это или плохо?

Денис Ковалевич: На этот вопрос ответить нельзя, потому что непонятна альтернатива этому. Почему, например, "ТехноСпарк" возник на краю города?

Потому что нет другого места?

Денис Ковалевич: Места есть. Но они законсервированы в своих старых целях и задачах: например на территориях институтов что-то хотели строить в 70-80-е, в 90-ых расхотели. Первые новые проекты начинаются только сейчас. Поэтому нам, чтобы быстро создать "ТехноСпарк", пришлось работать на частной площадке. Мы уже исчерпали нынешний участок - остался маленький кусочек, и теперь ищем другие территории. Кроме нас, в городе работает еще несколько предприятий. Началось жилищное строительство. И мы обсуждаем с городом генплан - в частности, создание "третьего центра": в Троицке физически существует два центра, а третий - на юге - надо с точки зрения среды и транспорта "стягивать" с основным городом. Сейчас это просто заброшенная земля и пруды, недострой, бетонный завод, гора песка, очистные сооружения - и в центре всего этого стоит самая большая инвестиция в городскую экономику последних 30 лет - "ТехноСпарк".

Во многом поэтому сейчас в центре города мы запускаем пространство, в котором начнется обсуждение новых городских стратегий. У Агентства стратегических инициатив есть такой формат - "Точка кипения", который мы привели в наш город. "Точка кипения. Троицк" откроется 14 декабря, чтобы там можно было начать процесс обсуждения и формулирования новой повестки на десятки лет вперед. Она заработает на площадке городского бизнес-инкубатора, где мы выступаем как управляющая компания.

В этом проекте будут участвовать другие предприятия, эксперты, жители?

Денис Ковалевич: Конечно. В первую очередь это новое открытое пространство для всей свежей содержательной активности города, для тех, у кого есть впереди 30-50 лет труда и жизни, кто ведет здесь дело или думает его начать. Мы делаем вклад, во-первых, пространством, во-вторых, форматом бренда "Точка кипения", задающим определенную стилистику и качество коммуникаций в целом. Наш третий вклад - это вклад экспертизой, потому что "Точка кипения" - это подключение к общероссийской экспертной сети - наверное, самой крупной в стране на сегодня. С ее помощью любой городской вопрос можно подвергнуть серьезной экспертизе. Например, в нашем городе молодые ребята делают отличный проект "Троицк.Cреда". Они проводят обсуждения, семинары, деловые игры по реконструкции центрального бульвара и площади, набережной реки Десны, вовлекая горожан в сопроектирование того, что там будет. Но им не хватает участия в процессе опытных людей из других городов и с разносторонним опытом.

Какого масштаба проекты там будут обсуждаться?

Денис Ковалевич: Одно из первых ключевых обсуждений мы посвятим гигантскому для города проекту - так называемой "Школе 2100", учебному заведению на 2 тысячи человек. Уже есть место, архитектурный проект, хотя не до конца ясны вопросы логистики. Но будет ли эта школа чем-то по содержанию обучения отличаться от обычных школы, которые мы унаследовали от Советского Союза? Заработают ли в ней современные форматы образования? Мы собираем для обсуждения этих вопросов целую дискуссионную панель. Еще одна чувствительная тема - Троицкие леса. Большей частью эти леса искусственные, ведь там почти все было вырублено в войну, однако лесной пояс - это достояние города, и с экологией здесь пока все более-менее. А новый транспортный каркас частично пройдет через лес. Противиться бессмысленно: если его не будет, город будет заблокирован в развитии. Но что будет сделано, чтобы компенсировать нужную для дорог вырубку? Мы специально пригласили на обсуждение эксперта по биосистемам городов и по искусственным лесам.

Если говорить в целом, то можно ли в наших условиях запрограммировать структуру города для инноваций - или адаптировать существующую?

Денис Ковалевич: Запрограммировать можно, но любая программа требует соблюдения неких граничных условий. Длина такой программы - 70 лет. Целых 70 лет нужно двигаться в одном направлении, не сбиваясь. Это сложно. Но так формировались все известные положительные примеры. Например, начало Силиконовой долины - это конец XIX века, второй её "старт" - 40-ые годы.

Теперь об адаптации. Существует набор городских инфраструктур, которые сейчас серьезно подвержены влиянию новых технологий или где с помощью этих технологий можно сделать серьезный апгрейд. Например, через забор с "ТехноСпарком" Москва планирует создать автобусный парк. Будет он рассчитан на электротранспорт или на автобусы с двигателями внутреннего сгорания? Логичнее, наверное, первое. Или, например, если городской системе ЖКХ в прежнем виде осталось жить 5 лет, и через 5 лет надо начинать замену труб, то зачем сейчас класть старые трубы начала ХХ века, если можно использовать трубы из современных материалов? Или если нужно реконструировать не попадающие под реновацию 16-этажные дома, то почему не сделать это со встроенными солнечными панелями? Или хотя бы просчитать на примере пары домов, как это будет и во сколько обойдется. Именно в тот момент, когда город испытывает очередную необходимость реконструкции старых инфраструктур, открывается окно для инноваций.