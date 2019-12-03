За счет чего растет российская промышленность в 2019 году

Промпроизводство в России в январе-октябре этого года выросло на 2,7 процента, сообщает Росстат. Это хороший результат на фоне других секторов и отечественной экономики в целом, которая за три квартала показала только плюс 1,1 процента. Как свидетельствует статистика, в стране растет как добыча полезных ископаемых, так и выпуск технологической продукции. На фоне других стран, Россия также выглядит неплохо. Например, в Германии промпроизводство за январь-сентябрь упало на 4 процента. Но эксперты призывают сдержанно относиться к статданным, и говорят, что ситуация не слишком устойчивая. Хотя активизация реализации нацпроектов может поддержать положительную динамику в дальнейшем.

Росстат фиксирует устойчивый рост промышленного производства в этом году. По данным статслужбы, не было ни одного месяца, когда бы промышленность ушла в минус. Максимальное значение индекса промпроизводства (плюс 4,6 процента) было отмечено в апреле, минимальное (плюс 0,9 процента) - в мае. По итогам октября Росстат отчитался о росте на 2,6 процента, за десять месяцев - на 2,7 процента.

Положительные темпы роста показали все четыре сегмента - добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, обеспечение электроэнергией, газом и паром и кондиционирование воздуха, а также водоснабжение, водоотведение и организация сбора и утилизации отходов. Добыча за январь-сентябрь выросла на 3,4, обработка - на 2,4 процента.

В добыче наибольшие темпы были зафиксированы по разделу "предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых" - плюс 12,5 процента. Поскольку собственно добыча нефти и природного газа увеличилась с начала года только на 2,6 процента, вероятнее всего, на статистику влияет продолжающийся рост производства и экспорта сжиженного природного газа (СПГ). Росстат сообщает, что производство СПГ за десять месяцев составило 24,2 миллиона тонн, что в 1,6 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Это подтверждается и таможенной статистикой. По данным Федеральной таможенной службы, за январь-сентябрь физический экспорт СПГ вырос в 1,6 раза по сравнению с девятью месяцами 2018 года.

Кстати, газовый фактор вытянул заодно в третьем квартале в плюс и оптовую торговлю (плюс 3,8 процента). Ранее "опт" находился в отрицательной области. Глава Росстата Павел Малков отмечал, что "сейчас у нас впервые растет опт, и прежде всего, за счет газа".

В обрабатывающих производствах из 24 агрегированных товарных групп, которые оценивает Росстат, только семь находились в отрицательной зоне. Самый впечатляющий рост отмечен в категории "производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях" - здесь производство подскочило на 18 процентов за десять месяцев, в октябре оно увеличилось на четверть. Из отдельных продуктов можно выделить рост производства сыров (+9,7 процента), лесоматериалов (+14,3 процента), лакокрасочных материалов на (+14,8 процента), медицинского оборудования и приборов (в 1,4 раза), автобусов массой не более 5 тонн (в 1,7 раза), тепловозов (+26 процентов), грузовых вагонов (+17,2 процента).

Росстат в ноябре опубликовал также сравнение России с некоторыми другими странами (Бразилия, Германия, Индия, Италия, Канада, Великобритания, США, Франция, Япония). В части промпроизводства наша страна опережает остальных. Причем в Италии, Японии, Великобритании, Бразилии и Германии промышленность по итогам трех кварталов в минусе. Хуже всего дело обстоит в ФРГ - там минус 4 процента.

Но в этой неплохой статистике есть большая ложка дегтя. Промышленность растет на фоне фактически стагнирующих инвестиций в основной капитал. Они, по данным Росстата, выросли за девять месяцев только на 0,9 процента. Это значит, что используются в основном имеющиеся мощности, и при слабом спросе получается, что промышленность растет на пополнении запасов, отмечает заведующий лабораторией структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев.

При этом он сомневается в корректности данных, которые приводят статистики. Ранее различные макроэкономические данные Росстата вызывали вопросы у экспертов. Например, много шума вызвал пересмотр темпов роста ВВП за прошлый год, когда показатель был повышен до 2,3 процента. К оптимистичной оценке ВВП за третий квартал этого года (плюс 1,7 процента) также есть вопросы, говорит директор Института стратегического анализа компании ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. Но других цифр у нас нет, принимаем ее к сведению, резюмирует он.

Пока не помогают разогнать инвестиции нацпроекты. Отчасти, проблема в том, что пока деньги на них из бюджета тратятся очень неактивно. По данным Счетной палаты РФ, уровень исполнения расходов на реализацию нацпроектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на 10,8 процентного пункта ниже среднего уровня исполнения расходов федерального бюджета - 52,1 против 62,9 процентов. На низком уровне (менее 40%) исполнены расходы по трем нацпроектам и Комплексному плану. Не осуществлялись расходы по шести из 72-х федеральных проектов.

Но в последние месяцы объем бюджетных расходов традиционно возрастает, что позитивно скажется на макроэкономических показателях. "Думаю, что в последние месяцы года средства, выделенные на нацпроекты, будут осваиваться ускоренными темпами, и показатели промышленного роста дополнительно ускорятся", - считает управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский. В качестве основного риска для производственных компаний он называет низкий внутренний спрос.

Эта точка зрения совпадает с результатами ноябрьского обследования экономического поведения 3,7 тысяч организаций и предприятий, которое проводит Росстат. Среди факторов, ограничивающих, по мнению руководителей, рост производства, в добыче полезных ископаемых и обрабатывающих производствах считают главными недостаточный спрос на продукцию предприятий на внутреннем рынке, высокий уровень налогообложения и неопределенность экономической ситуации.

В свою очередь, Минэкономразвития России полагает, что поддержку экономическому росту до конца текущего года будет оказывать расширение кредитного предложения, которое будет происходить в первую очередь за счет операций государственного сектора - догоняющего роста расходов федерального бюджета и операций Банка России по покупке активов на валютном рынке (сверх бюджетного правила). "Вместе с тем увеличение кредитного предложения по бюджетному каналу носит временный характер и имеет ограниченный потенциал для стимулирования экономической активности", - говорится в сообщении Минэкономразвития России.

Годовые прогнозы по темпам роста ВВП большинства экспертных центров пока ниже, чему минэка. Аналитики Банка России дают вилку в 0,8-1 процента, Всемирный банк полагает, что ВВП вырастет на 1 процент. Такой же оценки придерживается Счетная палата РФ. Александр Осин, аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" считает прогноз минэкономразвития реалистичным, но полагает, что для ускорения темпов роста в дальнейшем необходимо корректировать экономическую и денежно-кредитную политику.