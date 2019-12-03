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03.12.2019 08:00
Рубрика: В мире

Зеленский утвердил неотложные меры по энергобезопасности Украины

Текст: Диана Ковалева

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны страны о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности. Об этом говорится в соответствующем указе, опубликованном пресс-службой главы государства.

Фото: Стрингер/РИА Новости
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Согласно документу, Зеленский поручил кабинету министров "разработать комплекс мер по нейтрализации негативного влияния на экономику Украины ограничительных мер Российской Федерации". Особенно это касается товаров, ввоз которых на украинскую территорию из РФ запрещен или ограничен.

Помимо этого, в соответствии с документом, до первого июля 2020 года должен быть проработан вопрос о диверсификации источников и маршрутов поставок нефти, антрацита, природного и сжиженного газа. К этой же дате должен также быть решен вопрос о поставках из одного источника не более 30 процентов от общих объемов поставок.

В мире экс-СССР Украина
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