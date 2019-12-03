Жители Алеппо получили гуманитарную помощь от Минобороны РФ

Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии провели гуманитарную акцию для малоимущих жителей сирийской провинции Алеппо. Местное население получило более 500 пакетов с продовольствием. В основном они содержат рис, муку, сахар, чай и сгущенное молоко.

Как отметил офицер ЦПВС Адам Евлоев, которого цитирует РИА Новости, такие акции мы силами ЦПВС организует раз в три дня на данной территории.

В конце прошлого месяца российские военные впервые за все время вооруженного конфликта в Сирии оказали гуманитарную помощь жителям города Хасеке на севере страны. Горожанам раздали свыше тысячи продовольственных наборов, в состав которых вошли: мука, сахар, крупы, чай, консервы.