250 лет назад учрежден орден Св. Георгия: самый почитаемых в войсках

Екатерина II учредила орден Св. Георгия 7 декабря 1769 года.

Знак ордена Св. Георгия IV степени, на георгиевской ленте в виде колодки. Его и другие раритеты вы можете увидеть на выставке в Историческом музее: откроется 7 декабря и продлится до 16 марта 2020 года. Фото: Исторический музей

Орден пережил разные эпохи и был возрожден в современной России. Что бывает нечасто. Об эволюции награды рассказывает Сергей Семенович Левин, куратор выставки "За службу и храбрость. 250 лет ордену Св. Георгия" в Историческом музее.

Проект ордена Святого Великомученика Победоносца Георгия подготовили в 1765 году. Но еще четыре года над ним продолжалась работа. Что императрице не понравилось?

Сергей Левин: Думаю, они не особенно и торопились. Первоначально предполагалось, что орден будет называться Екатерининским (по аналогии с австрийским военным орденом Марии-Терезии: учрежден в 1757 году). Екатерине не нравилось, что у ордена мало степеней и что было ограничено число награждений. Также ей было не по душе, что орден называют в ее честь.

Но ведь самый-самый первый кавалер ордена - сама императрица.

Сергей Левин: Это не самонаграждение! Это называется: возложение на себя знаков ордена. Это традиция. Император Российский был великим магистром русских орденов и мог делать с ними что угодно. Хоть всего себя увешать.

Лента и звезда ордена Св. Георгия, которыми был награжден за победу над турками Александр Суворов. "Чуть от радости не умер!" - напишет он дочери. Фото: Исторический музей

Ситуация с Александром II сложнее. Еще великим князем был награжден 4-й степенью ордена: проявил мужество в боях с горцами. Затем орден отослал в дар прапорщику, отличившемуся во время обороны Одессы. Потом император себя награждает Св. Георгием 1-й степени. За что? И разве он имел право дарить орден?

Сергей Левин: Александр II возлагает на себя Св. Георгий 1-й степени в 1869 году по случаю 100-летия ордена. Опять-таки на правах великого магистра русских орденов.

У нас в музее хранятся два знака ордена, которые они снимали с себя и вручали офицерам и генералам. Собственно, ничего необычного в этом не было. У императоров знак ордена был отнюдь не в одном экземпляре: например, повредил эмаль - орден в ремонт. На этот случай было штук десять запасных. Отдал один свой, оформил награждение указом.

Летом 1844 года в ходе Кавказской войны Николай I утверждает версию ордена для офицеров нехристианской веры. Образ Св. Георгия заменили на двуглавого орла. Но зачем? Горцы-мусульмане выражали недоумение, что их награждают крестами "с птицами, а не с джигитом"?

Сергей Левин: Все верно, горцы-мусульмане спокойно относились к кресту, хотя это главный христианский символ. Но для героя награда не несла религиозного подтекста. Просто заслуженная награда за подвиг. Конечно, обижались: у всех должны быть одинаковые ордена. Более того, в Пруссии, в 1849 году под нашим влиянием учредили рыцарский орден Красного орла. В 1851 году была создана версия этого ордена для нехристиан. Кресты заменили звездами, а кавалеру 4-го класса вручался знак, имевший вообще круглую форму. В основном ими награждали еврейское купечество за заслуги перед Королевством Пруссия. Кавалеры жаловались: не награда, а отметина, смотрите все - вот идет нехристианин. Хотели, конечно, как лучше.

При Павле I орденом Святого Георгия в России не награждали. Почему?

Сергей Левин: И орденом святого Владимира он не награждал. Не уважал, даже отрицал эти ордена. Но ордена не отменял, приглашал кавалеров на единый орденский праздник, выплачивал им пенсии.

Один из первых комплектов посуды, посвященный ордену Св. Георгия. Такие сервизы были и у других значимых орденов. Фото: Исторический музей

В 1861 году этим орденом удостоили Марию Софию Амалию, королеву Обеих Сицилий. Награждали и иностранных генералов. Им из нашей казны платили пенсию?

Сергей Левин: Иностранцам пенсия не полагалась. Только нашим.

Сколько женщин получили Георгия: и орденов, и солдатских крестов?

Сергей Левин: Крест - несколько сотен, особенно за годы Первой мировой войны. А орденом Св. Георгия, кроме Екатерины II, удостоили упомянутую королеву Королевства Обеих Сицилий, императрицу Австрии Сисси и сестру милосердия Римму Иванову.

В годы Первой мировой войны была практика необычных награждений. Например, "по приговору роты". Это соответствовало статуту награды? Или войсковая самодеятельность?

Сергей Левин: Нет, это не самодеятельность. Да, была и такая практика: на отличившийся в сражении корабль или полк выделяли, скажем, десять георгиевских крестов. Солдаты, матросы и офицеры сами решали, кто их наиболее достоин. По статуту такие награды не отличались от награждений сверху. Те же льготы, выплаты, те же пенсии. Которую после смерти награжденного еще год выплачивали вдове.

Читатель пишет: "У прадеда было несколько георгиевских крестов - как узнать, за что он их получил?"

Сергей Левин: Данные о награждениях можно найти в Российском государственном историческом архиве (он в Санкт-Петербурге) и Государственном архиве РФ (в Москве). Наиболее полная публикация списков награжденных орденом Св. Георгия и Георгиевским оружием есть в справочнике В.М. Шабанова "Военный орден святого великомученика и победоносца Георгия". Книга есть как в бумажном, так и в электронном виде.

"Георгиевское" блюдо из комплекта Императорского фарфорового завода, 1860-е годы. Фото: Исторический музей

Св. Георгий за 250 лет эволюционировал внешне. Лично вам какой из них больше всего нравится?

Сергей Левин: Мне симпатичнее те, что после 1857 года, когда главным герольдмейстером стал Бернгард Кене. Но мне нравятся все георгиевские ордена, кресты и медали. Каждая награда по-своему прекрасна.

Знай наших

Подняла мужчин в атаку

Фото: wikipedia.org

Римма Михайловна Иванова работала учительницей, с началом Первой мировой войны поступила на курсы сестер милосердия. В 1915 году остригла волосы и под видом мужчины ушла добровольцем на фронт. Обман раскрылся, но ее оставили в медслужбе.

За мужество при спасении раненых удостоена Георгиевского креста IV степени и двух Георгиевских медалей. 9 сентября 1915 года в бою у деревни Мокрая Дубрава погибли все офицеры роты. Тогда 21-летняя Римма подняла роту в атаку. Вражескую позицию взяли, но Иванова получила смертельное ранение... Указом Николая II посмертно награждена орденом Св. Георгия IV степени.