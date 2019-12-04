Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. N 395-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О вывозе и ввозе культурных ценностей"

Принят Государственной Думой 21 ноября 2019 года

Одобрен Советом Федерации 25 ноября 2019 года

Статья 1

Внести в Закон Российской Федерации от 15 апреля 1993 года N 4804-I "О вывозе и ввозе культурных ценностей" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 20, ст. 718; Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 27, ст. 3880; N 50, ст. 7351; 2017, N 25, ст. 3596; 2018, N 1, ст. 19) следующие изменения:

1) статью 5 дополнить абзацем следующего содержания:

"маркировка - средства идентификации, наносимые на культурные ценности.";

2) в статье 112:

а) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:

"музыкальных инструментов или смычков, являющихся культурными ценностями, для оформления паспортов на музыкальные инструменты или смычки (далее - паспорт).";

б) дополнить пунктом 31 следующего содержания:

"31. Экспертиза музыкальных инструментов или смычков для оформления паспортов, указанных в абзацах одиннадцатом и двенадцатом пункта 6 статьи 356 настоящего Закона, проводится в порядке, установленном настоящим Законом.";

в) пункт 11 после слов "не подпадают" дополнить словами "музыкальные инструменты или смычки, временно вывозимые физическими или юридическими лицами и включенные в состав Музейного фонда Российской Федерации, при наличии охранной маркировки, предусмотренной статьей 5 Федерального закона от 26 мая 1996 года N 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации" (далее - охранная маркировка), а также";

3) в статье 356:

а) пункт 2 дополнить словами ", за исключением случаев освобождения от уплаты государственной пошлины, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах";

б) пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. Решение о выдаче физическим или юридическим лицам, за исключением юридических лиц, указанных в пункте 1 статьи 357 настоящего Закона, заключения (разрешительного документа) на временный вывоз музыкальных инструментов или смычков, отнесенных по результатам экспертизы культурных ценностей к культурным ценностям, либо к культурным ценностям, имеющим особое значение, либо к культурным ценностям, в отношении которых правом Евразийского экономического союза установлен разрешительный порядок вывоза, принимается уполномоченным органом с учетом особенностей, установленных настоящим пунктом.

Положения настоящего пункта распространяются на музыкальные инструменты или смычки, находящиеся в собственности физических или юридических лиц.

На заявленные к временному вывозу музыкальный инструмент или смычок, отнесенные по результатам экспертизы культурных ценностей к культурным ценностям, либо к культурным ценностям, имеющим особое значение, либо к культурным ценностям, в отношении которых правом Евразийского экономического союза установлен разрешительный порядок вывоза, должен быть оформлен паспорт.

В паспорте на музыкальный инструмент или смычок, отнесенные по результатам экспертизы культурных ценностей к культурным ценностям, либо к культурным ценностям, имеющим особое значение, либо к культурным ценностям, в отношении которых правом Евразийского экономического союза установлен разрешительный порядок вывоза, указываются уникальный номер паспорта, выводы, содержащиеся в экспертном заключении, оформленном в соответствии с настоящим Законом, идентификационная информация о музыкальном инструменте или смычке (наименование, время и место изготовления, размеры, описание музыкального инструмента или смычка, иные идентификационные сведения о музыкальном инструменте или смычке), сведения о собственнике музыкального инструмента или смычка, сведения об арендаторе музыкального инструмента или смычка, сведения о включении музыкального инструмента или смычка в состав негосударственной части Музейного фонда Российской Федерации (в случае, если музыкальный инструмент или смычок включен в состав негосударственной части Музейного фонда Российской Федерации), а также размещаются фотографии указанных музыкального инструмента или смычка.

Сведения, содержащиеся в паспорте, указанном в абзаце четвертом настоящего пункта, вносятся уполномоченным органом в Единую базу данных о музыкальных инструментах и смычках, определенную статьей 35[13] настоящего Закона.

В случае повторного обращения в уполномоченный орган физического или юридического лица в целях получения заключения (разрешительного документа) на временный вывоз указанных в абзаце первом настоящего пункта музыкального инструмента или смычка при наличии паспорта представление экспертного заключения, а также представление фотографий музыкального инструмента или смычка не требуется.

На указанные в абзаце первом настоящего пункта музыкальный инструмент или смычок, заявленные к временному вывозу, за исключением музыкального инструмента или смычка, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, в целях их идентификации должна быть нанесена маркировка в соответствии со статьей 3513 настоящего Закона.

Сведения о наличии на указанных в абзаце первом настоящего пункта музыкальном инструменте или смычке маркировки, нанесенной в соответствии со статьей 3513 настоящего Закона, указываются в заключении (разрешительном документе) на временный вывоз.

Сведения о включении музыкального инструмента или смычка в состав Музейного фонда Российской Федерации, о наличии на музыкальном инструменте или смычке охранной маркировки, а также о выданном заключении (разрешительном документе) на временный вывоз музыкального инструмента или смычка вносятся уполномоченным органом в Единую базу данных о музыкальных инструментах и смычках, определенную статьей 3513 настоящего Закона.

Уполномоченный орган при рассмотрении заявлений физических и юридических лиц, за исключением юридических лиц, указанных в пункте 1 статьи 357 настоящего Закона, о выдаче заключения (разрешительного документа) на временный вывоз музыкальных инструментов или смычков проверяет наличие на музыкальных инструментах или смычках маркировки либо охранной маркировки в установленном Правительством Российской Федерации порядке.

В случае, если по результатам экспертизы культурных ценностей струнный смычковый музыкальный инструмент или смычок не отнесен к культурным ценностям либо к культурным ценностям, в отношении которых правом Евразийского экономического союза установлен разрешительный порядок вывоза, на указанные струнный смычковый музыкальный инструмент или смычок оформляется паспорт, в котором производится запись о том, что в отношении указанных струнного смычкового музыкального инструмента или смычка не установлен разрешительный порядок вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза.

В случае, если по результатам экспертизы культурных ценностей музыкальный инструмент (за исключением струнного смычкового музыкального инструмента) не отнесен к культурным ценностям либо к культурным ценностям, в отношении которых правом Евразийского экономического союза установлен разрешительный порядок вывоза, по желанию владельца музыкального инструмента на указанный музыкальный инструмент оформляется паспорт, в котором производится запись о том, что в отношении указанного музыкального инструмента не установлен разрешительный порядок вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза.

В паспорте на музыкальный инструмент или смычок, не отнесенные по результатам экспертизы культурных ценностей к культурным ценностям, либо к культурным ценностям, имеющим особое значение, либо к культурным ценностям, в отношении которых правом Евразийского экономического союза установлен разрешительный порядок вывоза, указываются уникальный номер паспорта, выводы, содержащиеся в экспертном заключении, оформленном в соответствии с настоящим Законом, идентификационная информация о музыкальном инструменте или смычке (наименование, время и место изготовления, размеры, описание музыкального инструмента или смычка, иные идентификационные сведения о музыкальном инструменте или смычке), сведения о собственнике музыкального инструмента или смычка, сведения об арендаторе музыкального инструмента или смычка, а также размещаются фотографии указанных музыкального инструмента или смычка.

Сведения, содержащиеся в паспортах, указанных в абзацах одиннадцатом и двенадцатом настоящего пункта, вносятся уполномоченным органом в Единую базу данных о музыкальных инструментах и смычках, определенную статьей 3513 настоящего Закона.

Порядок выдачи уполномоченным органом паспортов, основания замены паспортов, порядок замены уполномоченным органом паспортов и формы паспортов утверждаются уполномоченным органом. Паспорта подписываются должностным лицом уполномоченного органа и заверяются печатью уполномоченного органа.

Срок действия паспортов составляет 10 лет.";

в) дополнить пунктами 7 и 8 следующего содержания:

"7. На включенные в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации струнный смычковый музыкальный инструмент или смычок оформляется паспорт, в котором указываются уникальный номер паспорта, идентификационная информация о струнном смычковом музыкальном инструменте или смычке (наименование, время и место изготовления, размеры, описание струнного смычкового музыкального инструмента или смычка, иные идентификационные сведения о струнном смычковом музыкальном инструменте или смычке), сведения о музее, иной организации, которые обеспечивают хранение струнного смычкового музыкального инструмента или смычка, включенных в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации, сведения о включении струнного смычкового музыкального инструмента или смычка в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации, а также размещаются фотографии указанных струнного смычкового музыкального инструмента или смычка.

Сведения о включении струнного смычкового музыкального инструмента или смычка в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации и о наличии на струнном смычковом музыкальном инструменте или смычке охранной маркировки указываются уполномоченным органом в заключении (разрешительном документе) на временный вывоз струнного смычкового музыкального инструмента или смычка (в случае, если физическими или юридическими лицами, за исключением юридических лиц, указанных в пункте 1 статьи 357 настоящего Закона, временно вывозятся струнный смычковый музыкальный инструмент или смычок, включенные в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации).

Сведения о включении струнного смычкового музыкального инструмента или смычка в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации, о наличии на струнном смычковом музыкальном инструменте или смычке охранной маркировки, а также о выданном заключении (разрешительном документе) на временный вывоз струнного смычкового музыкального инструмента или смычка вносятся уполномоченным органом в Единую базу данных о музыкальных инструментах и смычках, определенную статьей 3513 настоящего Закона.

8. При временном вывозе в целях идентификации музыкального инструмента или смычка таможенный орган осуществляет проверку (идентификацию) охранной маркировки на музыкальном инструменте или смычке, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, маркировки, нанесенной в соответствии со статьей 3513 настоящего Закона, а также паспорта и заключения (разрешительного документа) на временный вывоз музыкального инструмента или смычка.

Порядок проверки (идентификации) таможенным органом охранной маркировки на музыкальных инструментах или смычках, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, маркировки, нанесенной в соответствии со статьей 3513 настоящего Закона, а также паспортов и заключений (разрешительных документов) на временный вывоз музыкальных инструментов или смычков устанавливается Правительством Российской Федерации.";

4) в статье 357:

а) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. При временном вывозе культурных ценностей юридическими лицами, за исключением юридических лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи, а также физическими лицами, в том числе физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, к заявлению о выдаче заключения (разрешительного документа) на временный вывоз культурных ценностей, представляемому в уполномоченный орган, прилагаются следующие документы:

в отношении культурных ценностей, временно вывозимых для организации выставок, презентаций либо для осуществления реставрационных работ или научных исследований, - договор с принимающей стороной, содержащий условия и срок временного вывоза культурных ценностей;

в отношении культурных ценностей, включенных в состав негосударственной части Музейного фонда Российской Федерации, - документ, подтверждающий страхование временно вывозимых культурных ценностей на случай их утраты (гибели) или повреждения на срок их временного вывоза, или документ о государственной гарантии финансового возмещения стоимости временно вывозимых культурных ценностей на случай их утраты (гибели) или повреждения, представленный иностранным государством, принимающим указанные культурные ценности;

копия документа, удостоверяющего личность физического лица (для физического лица);

в отношении культурных ценностей, временно вывозимых физическим лицом, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, и (или) юридическим лицом, в том числе в отношении культурных ценностей, включенных в состав негосударственной части Музейного фонда Российской Федерации, - копии документов, подтверждающих право владения или право пользования временно вывозимыми культурными ценностями;

в отношении временно вывозимых физическим лицом культурных ценностей, включенных в состав негосударственной части Музейного фонда Российской Федерации, - копии документов, подтверждающих право владения или право пользования временно вывозимыми культурными ценностями;

в случае, если к временному вывозу заявлены культурные ценности, не находящиеся в собственности заявителя, - письменное согласие собственника культурных ценностей на временный вывоз культурных ценностей;

список культурных ценностей в двух экземплярах с их описанием;

фотографии культурных ценностей в цветном исполнении в двух экземплярах;

экспертное заключение, оформленное в соответствии с настоящим Законом, содержащее вывод об отнесении исследуемых движимых предметов к культурным ценностям, в отношении которых правом Евразийского экономического союза установлен разрешительный порядок вывоза (за исключением культурных ценностей, включенных в состав негосударственной части Музейного фонда Российской Федерации, и музыкальных инструментов или смычков);

экспертное заключение, оформленное в соответствии с настоящим Законом, содержащее вывод об отнесении исследуемых музыкального инструмента или смычка к культурным ценностям, в отношении которых правом Евразийского экономического союза установлен разрешительный порядок вывоза (не представляется при наличии паспорта);

в отношении музыкальных инструментов или смычков, отнесенных но результатам экспертизы культурных ценностей к культурным ценностям, либо к культурным ценностям, имеющим особое значение, либо к культурным ценностям, в отношении которых правом Евразийского экономического союза установлен разрешительный порядок вывоза, - паспорт, указанный в абзаце четвертом пункта 6 статьи 35[6] настоящего Закона;

иные документы в соответствии с настоящей статьей.

Действие настоящего пункта не распространяется на случаи временного вывоза струнных смычковых музыкальных инструментов или смычков, включенных в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации.";

б) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. В случае, если физическими или юридическими лицами, за исключением юридических лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи, временно вывозятся струнные смычковые музыкальные инструменты или смычки, включенные в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации, при наличии охранной маркировки к заявлению о выдаче заключения (разрешительного документа) на временный вывоз струнных смычковых музыкальных инструментов или смычков, представляемому в уполномоченный орган, прилагаются следующие документы:

документ, подтверждающий страхование временно вывозимых струнных смычковых музыкальных инструментов или смычков на случай их утраты (гибели) или повреждения на срок их временного вывоза, или документ о государственной гарантии финансового возмещения стоимости временно вывозимых струнных смычковых музыкальных инструментов или смычков на случай их утраты (гибели) или повреждения, представленный иностранным государством, принимающим указанные струнные смычковые музыкальные инструменты или смычки;

копия документа, удостоверяющего личность физического лица (для физического лица);

копии документов, подтверждающих право пользования временно вывозимыми струнными смычковыми музыкальными инструментами или смычками;

письменное согласие органа государственной власти, в ведении которого находится организация, осуществляющая постоянное хранение временно вывозимых струнных смычковых музыкальных инструментов или смычков, на временный вывоз струнных смычковых музыкальных инструментов или смычков;

документально подтвержденные гарантии уполномоченных государственных органов иностранного государства, на территорию которого осуществляется временный вывоз струнных смычковых музыкальных инструментов или смычков, об обеспечении неприкосновенности (судебного иммунитета, иммунитета в отношении мер по обеспечению иска и иммунитета в отношении исполнения решения суда) временно вывозимых струнных смычковых музыкальных инструментов или смычков либо, если законодательством иностранного государства представление такого документа не предусмотрено, документально подтвержденные гарантии уполномоченных государственных органов этого иностранного государства об обеспечении сохранности и своевременного возврата временно вывозимых струнных смычковых музыкальных инструментов или смычков;

список струнных смычковых музыкальных инструментов или смычков в двух экземплярах с их описанием;

паспорт, указанный в абзаце первом пункта 7 статьи 356 настоящего Закона;

документ, подтверждающий цель поездки.";

в) пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. При временном вывозе физическими или юридическими лицами, за исключением юридических лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи, струнных музыкальных инструментов или смычков, являющихся культурными ценностями, для осуществления гастрольно-концертной деятельности (в том числе в связи с участием в музыкальных конкурсах, мастер-классах) заявитель представляет в уполномоченный орган документ, подтверждающий цель поездки.";

5) в статье 358:

а) в абзаце первом слова "В выдаче" заменить словами "1. В выдаче";

б) дополнить пунктом 2 следующего содержания:

"2. В выдаче физическим или юридическим лицам, за исключением юридических лиц, указанных в пункте 1 статьи 357 настоящего Закона, заключения (разрешительного документа) на временный вывоз музыкальных инструментов или смычков может быть отказано также по одному из следующих оснований:

отсутствие на музыкальном инструменте или смычке охранной маркировки (в отношении музыкальных инструментов или смычков, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации);

отсутствие на музыкальном инструменте или смычке маркировки, нанесенной в соответствии со статьей 3513 настоящего Закона (в отношении музыкальных инструментов или смычков, отнесенных по результатам экспертизы культурных ценностей к культурным ценностям, либо к культурным ценностям, имеющим особое значение, либо к культурным ценностям, в отношении которых правом Евразийского экономического союза установлен разрешительный порядок вывоза, за исключением музыкальных инструментов или смычков, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации).";

6) пункт 4 статьи 359 дополнить словами ", за исключением случаев освобождения от уплаты государственной пошлины, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах";

7) пункт 2 статьи 3512 дополнить словами ", за исключением случая временного вывоза струнных смычковых музыкальных инструментов или смычков, включенных в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации, имеющих охранную маркировку", дополнить предложением следующего содержания: "В случае временного вывоза струнных смычковых музыкальных инструментов или смычков, включенных в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации, физические лица и не указанные в пункте 1 настоящей статьи юридические лица в течение трех рабочих дней со дня фактического возврата струнных смычковых музыкальных инструментов или смычков представляют их для проверки наличия охранной маркировки и состояния сохранности в организацию, осуществляющую постоянное хранение указанных струнных смычковых музыкальных инструментов или смычков.";

8) раздел IV дополнить статьей 35[13] следующего содержания:

"Статья 3513. Нанесение маркировки на музыкальные инструменты или смычки. Единая база данных о музыкальных инструментах и смычках

1. Нанесение маркировки на музыкальный инструмент или смычок, отнесенные по результатам экспертизы культурных ценностей к культурным ценностям, либо к культурным ценностям, имеющим особое значение, либо к культурным ценностям, в отношении которых правом Евразийского экономического союза установлен разрешительный порядок вывоза (за исключением музыкальных инструментов или смычков, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации), временно вывозимые физическими или юридическими лицами, заключается в нанесении средств идентификации - химической и радиочастотной меток.

Химическая метка наносится уникальным бесцветным маркировочным составом в целях идентификации музыкальных инструментов или смычков в качестве культурных ценностей.

Радиочастотная метка содержит уникальный код (номер), связанный с записью в Единой базе данных о музыкальных инструментах и смычках, позволяющий идентифицировать музыкальный инструмент или смычок, а также установить принадлежность музыкального инструмента или смычка заявителю.

2. Правила нанесения маркировки на музыкальные инструменты или смычки, в том числе особенности нанесения маркировки на отдельные виды музыкальных инструментов или смычков, требования к средствам идентификации и их характеристики, в том числе структура и формат кодов (номеров), порядок определения лица (лиц), осуществляющего (осуществляющих) нанесение маркировки на музыкальные инструменты или смычки, определяются Правительством Российской Федерации в положении о нанесении маркировки на музыкальные инструменты или смычки (далее - положение о нанесении маркировки).

3. Проведение процедуры нанесения маркировки на музыкальный инструмент или смычок осуществляется на платной основе. Размер платы за нанесение маркировки на музыкальный инструмент или смычок устанавливается положением о нанесении маркировки.

4. Перечень документов, необходимых для нанесения маркировки на музыкальный инструмент или смычок, устанавливается положением о нанесении маркировки.

5. До начала проведения процедуры нанесения маркировки на музыкальный инструмент или смычок осуществляется идентификация музыкального инструмента или смычка и экспертного заключения, полученного заявителем в соответствии с пунктом 6 статьи 112 настоящего Закона (далее - экспертное заключение), в целях подтверждения (неподтверждения) соответствия музыкального инструмента или смычка сведениям об этих музыкальном инструменте или смычке, содержащимся в экспертном заключении.

Идентификация, указанная в абзаце первом настоящего пункта, проводится лицом, осуществляющим нанесение маркировки, в порядке, определенном положением о нанесении маркировки.

6. В случае неподтверждения соответствия музыкального инструмента или смычка сведениям, содержащимся в экспертном заключении, лицо, осуществляющее нанесение маркировки, отказывает заявителю в нанесении маркировки на музыкальный инструмент или смычок в порядке и сроки, установленные положением о нанесении маркировки.

7. В случае подтверждения соответствия музыкального инструмента или смычка сведениям, содержащимся в экспертном заключении, лицо, осуществляющее нанесение маркировки, наносит маркировку на музыкальный инструмент или смычок.

8. О нанесении маркировки на музыкальный инструмент или смычок производится отметка в паспорте.

9. Сведения о нанесении маркировки на музыкальный инструмент или смычок либо об отказе в нанесении маркировки на музыкальный инструмент или смычок вносятся в Единую базу данных о музыкальных инструментах и смычках в течение одного рабочего дня со дня нанесения маркировки либо отказа в нанесении маркировки.

10. Единая база данных о музыкальных инструментах и смычках является государственным информационным ресурсом и ведется уполномоченным органом в электронном виде.

11. Порядок ведения Единой базы данных о музыкальных инструментах и смычках, внесения в нее сведений о нанесении маркировки на музыкальный инструмент или смычок и состав указанных сведений определяются Правительством Российской Федерации в положении о Единой базе данных о музыкальных инструментах и смычках.

12. Уполномоченный орган обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в Единой базе данных о музыкальных инструментах и смычках. Сведения о музыкальном инструменте или смычке, содержащиеся в Единой базе данных о музыкальных инструментах и смычках, могут быть предоставлены только собственнику указанных музыкального инструмента или смычка (при предъявлении документов, подтверждающих право собственности на музыкальный инструмент или смычок) либо пользователю указанными музыкальным инструментом или смычком (при предъявлении документов, подтверждающих право пользования музыкальным инструментом или смычком) в порядке и сроки, установленные положением о Единой базе данных о музыкальных инструментах и смычках.

Сведения, содержащиеся в Единой базе данных о музыкальных инструментах и смычках, передаются посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий в соответствии с законодательством Российской Федерации функции по контролю и надзору в области таможенного дела, в порядке и сроки, установленные положением о Единой базе данных о музыкальных инструментах и смычках.".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного года после дня его официального опубликования.

2. Если заключения (разрешительные документы) на временный вывоз музыкальных инструментов или смычков, отнесенных по результатам экспертизы культурных ценностей к культурным ценностям, либо к культурным ценностям, имеющим особое значение, либо к культурным ценностям, в отношении которых правом Евразийского экономического союза установлен разрешительный порядок вывоза, выданы до дня вступления в силу настоящего Федерального закона и срок временного вывоза, на который выданы такие заключения (разрешительные документы), не истек до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, указанные заключения (разрешительные документы) действуют до истечения срока их действия при условии соблюдения требований, установленных абзацами третьим - пятым и седьмым - девятым пункта 6 статьи 356 Закона Российской Федерации от 15 апреля 1993 года N 4804-I "О вывозе и ввозе культурных ценностей" (в редакции настоящего Федерального закона).

3. Паспорта на струнные смычковые музыкальные инструменты или смычки, включенные в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации, которые выданы физическим лицам до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, прекращают свое действие со дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

4. Паспорта на струнные смычковые музыкальные инструменты или смычки, не включенные в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации, которые выданы физическим лицам до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, действуют в течение десяти лет с даты их выдачи с последующим включением федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в сфере культуры, сведений о них в Единую базу данных о музыкальных инструментах и смычках в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 апреля 1993 года N 4804-I "О вывозе и ввозе культурных ценностей" (в редакции настоящего Федерального закона).

5. Установить, что до дня вступления в силу межправительственного соглашения, регулирующего порядок перемещения культурных ценностей между государствами - членами Евразийского экономического союза, порядок временного вывоза музыкальных инструментов или смычков определяется в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 апреля 1993 года N 4804-I "О вывозе и ввозе культурных ценностей" (в редакции настоящего Федерального закона) и распространяется также на музыкальные инструменты или смычки, временно вывозимые с территории Российской Федерации на территории других государств - членов Евразийского экономического союза.

Президент Российской Федерации

В. Путин