Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. N 400-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации""

Принят Государственной Думой 20 ноября 2019 года

Одобрен Советом Федерации 25 ноября 2019 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 31 мая 2002 года N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 23, ст. 2102; 2003, N 44, ст. 4262; 2004, N 35, ст. 3607; N 52, ст. 5267; 2007, N 31, ст. 4011; 2011, N 29, ст. 4291; N 48, ст. 6727; 2015, N 29, ст. 4394; 2016, N 23, ст. 3284; 2017, N 31, ст. 4818) следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 11 дополнить абзацами следующего содержания:

"Тестирование проводится с использованием единой автоматизированной информационной системы, обеспечивающей автоматизированную анонимную проверку результатов тестирования.

Требования к единой автоматизированной информационной системе тестирования устанавливаются советом Федеральной палаты адвокатов.";

2) абзац второй пункта 3 статьи 15 изложить в следующей редакции:

"Лицо, статус адвоката которого прекращен, и адвокат, статус которого приостановлен, после принятия соответствующего решения советом адвокатской палаты обязаны сдать свои удостоверения в территориальный орган юстиции, который выдал данные удостоверения.";

3) в статье 16:

а) в пункте 1:

подпункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) избрание (назначение) адвоката на должность в орган государственной власти или орган местного самоуправления;";

дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

"5) подача адвокатом заявления о приостановлении статуса адвоката по личным обстоятельствам в совет адвокатской палаты.";

б) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:

"На адвоката, статус которого приостановлен, распространяется действие кодекса профессиональной этики адвоката.";

в) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:

"Статус адвоката, приостановленный по основанию, предусмотренному подпунктом 5 пункта 1 настоящей статьи, возобновляется по решению совета на основании личного заявления адвоката не ранее чем через один год и не позднее чем через десять лет после принятия указанным советом решения о приостановлении статуса адвоката.";

4) в статье 17:

а) абзац первый пункта 2 после слов "сведения об адвокате," дополнить словами "за исключением случаев, предусмотренных пунктом 71 статьи 37 настоящего Федерального закона,";

б) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:

"Лицо, статус адвоката которого прекращен по основаниям, предусмотренным подпунктом 4 пункта 1 и подпунктами 1, 2 и 21 пункта 2 настоящей статьи, не вправе быть представителем в суде, за исключением случаев участия его в процессе в качестве законного представителя.";

в) пункт 5 дополнить словами "или в Федеральную палату адвокатов в порядке, установленном статьей 372 настоящего Федерального закона";

г) дополнить пунктом 8 следующего содержания:

"8. В случае отмены советом адвокатской палаты субъекта Российской Федерации или советом Федеральной палаты адвокатов ранее принятого решения о прекращении статуса адвоката территориальный орган юстиции вносит сведения о восстановлении статуса адвоката в региональный реестр.";

5) в пункте 1 статьи 21 слово "пяти" заменить словом "трех";

6) в статье 22:

а) в пункте 1 слово "пяти" заменить словом "трех";

б) в пункте 2 слова ", и заключаемого ими учредительного договора" исключить;

в) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Учредители коллегии адвокатов заключают между собой договор об учреждении коллегии адвокатов, определяющий порядок совместной деятельности по ее учреждению и условия передачи ими коллегии адвокатов своего имущества.";

г) в пункте 5:

дополнить подпунктом 31 следующего содержания:

"31) порядок и условия приема в коллегию адвокатов новых членов и выхода учредителей (членов) из ее состава;";

подпункт 7 дополнить словами ", а также порядок распределения имущества, оставшегося после ее ликвидации";

д) в пункте 6 слова "учредительного договора и" исключить;

е) в пункте 7 третье предложение исключить;

ж) в пункте 18 слова "для некоммерческих партнерств Федеральным законом "О некоммерческих организациях" заменить словами "для ассоциаций (союзов)";

7) в статье 23:

а) дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21. Уставом адвокатского бюро может быть предусмотрено образование постоянно действующего коллегиального органа бюро, контролирующего деятельность исполнительных органов бюро и выполняющего иные функции, возложенные на него уставом.";

б) пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:

"3. Адвокаты до учреждения адвокатского бюро заключают между собой партнерский договор, определяющий порядок и условия соединения усилий для оказания юридической помощи от имени всех партнеров. Все адвокаты, заключившие партнерский договор и присоединившиеся к нему впоследствии, являются участниками адвокатского бюро (партнерами).

Партнерский договор не представляется для государственной регистрации адвокатского бюро.

4. В партнерском договоре указываются:

1) срок действия партнерского договора;

2) порядок принятия партнерами решений;

3) компетенция и порядок принятия решений общего собрания партнеров как высшего органа адвокатского бюро. При этом партнерским договором может быть определено равное либо различное количество голосов, принадлежащих каждому из партнеров при принятии решений общим собранием партнеров;

4) порядок формирования, состав, компетенция и порядок принятия решений иных органов адвокатского бюро;

5) порядок избрания управляющего партнера и его компетенция;

6) порядок приема в состав партнеров, приостановления участия в адвокатском бюро и исключения из числа партнеров;

7) порядок распределения вознаграждения, полученного партнерами в связи с оказанием ими юридической помощи, размер которого может быть установлен в твердой сумме либо определен в соответствии с условиями, предусмотренными партнерским договором;

8) иные условия.";

в) в пункте 5 третье предложение изложить в следующей редакции: "В доверенностях указываются все ограничения компетенции партнера в отношении заключения соглашений с доверителями и иных сделок с третьими лицами.";

г) пункт 6 дополнить подпунктами 4 - 7 следующего содержания:

"4) отказ одного из партнеров от дальнейшего участия в партнерском договоре, если партнерским договором не предусмотрено сохранение договора в отношениях между остальными партнерами;

5) смерть одного из партнеров, если партнерским договором не предусмотрено сохранение договора в отношениях между остальными партнерами;

6) объявление одного из партнеров недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим, если партнерским договором не предусмотрено сохранение договора в отношениях между остальными партнерами;

7) признание одного из партнеров несостоятельным (банкротом), если партнерским договором не предусмотрено сохранение договора в отношениях между остальными партнерами.";

8) статью 25 дополнить пунктом 41 следующего содержания:

"41. В соответствии с правилами, установленными советом Федеральной палаты адвокатов, в соглашение об оказании юридической помощи может включаться условие, согласно которому размер выплаты доверителем вознаграждения ставится в зависимость от результата оказания адвокатом юридической помощи, за исключением юридической помощи по уголовному делу и по делу об административном правонарушении.";

9) пункт 4 статьи 28 изложить в следующей редакции:

"4. Стажер адвоката для прохождения стажировки заключает срочный трудовой договор с адвокатским образованием, а в случае, если адвокат осуществляет свою деятельность в адвокатском кабинете, - с адвокатом.";

10) статью 29 дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11. Адвокатская палата для обеспечения доступа адвокатов к информации о своей деятельности обязана в порядке, определяемом советом Федеральной палаты адвокатов, вести сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и размещать на нем информацию:

1) о годовой финансовой отчетности адвокатской палаты;

2) о решениях, принятых советом адвокатской палаты;

3) о сделках адвокатской палаты, в совершении которых имеется заинтересованность членов совета адвокатской палаты.";

11) в статье 31:

а) в пункте 2:

абзац первый дополнить предложением следующего содержания: "Одно и то же лицо не может одновременно быть членом совета и членом квалификационной комиссии.";

дополнить абзацем следующего содержания:

"Адвокаты, участвующие в собрании (делегаты конференции), вправе вносить дополнительно из своего числа кандидатуры для замещения вакантных должностей членов совета адвокатской палаты. В этом случае собрание (конференция) в порядке, определенном советом, проводит рейтинговое голосование по всем представленным в соответствии с настоящим пунктом кандидатурам адвокатов для замещения вакантных должностей членов совета адвокатской палаты.";

б) в пункте 3:

подпункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) избирает из своего состава президента адвокатской палаты, за исключением случая, предусмотренного пунктом 61 настоящей статьи, сроком на четыре года и по его представлению одного или нескольких вице-президентов сроком на два года, определяет полномочия президента и вице-президентов, а также по представлению президента прекращает полномочия вице-президентов досрочно. Лицо, занимавшее должность президента адвокатской палаты в течение двух сроков, вновь может занять указанную должность исключительно путем избрания его на должность президента адвокатской палаты на собрании (конференции) адвокатов в порядке, установленном пунктом 61 настоящей статьи;";

в подпункте 8 слова "с порядком и единой методикой, утвержденными" заменить словами "с порядком, утвержденным";

в) в пункте 41 слова "вопроса о досрочном прекращении полномочий совета адвокатской палаты" заменить словами "вопросов о досрочном прекращении полномочий совета адвокатской палаты и об избрании нового состава совета адвокатской палаты";

г) в пункте 42 слова "вопроса о досрочном прекращении полномочий совета адвокатской палаты" заменить словами "вопросов о досрочном прекращении полномочий совета адвокатской палаты и об избрании нового состава совета адвокатской палаты";

д) дополнить пунктом 61 следующего содержания:

"61. Избрание президента адвокатской палаты осуществляется собранием (конференцией) адвокатов, если на указанную должность советом адвокатской палаты выдвигается член совета адвокатской палаты, занимавший должность президента адвокатской палаты в течение не менее двух сроков. Указанное собрание (конференция) адвокатов созывается советом адвокатской палаты не позднее чем через три месяца со дня истечения срока полномочий президента адвокатской палаты, который исполняет свои обязанности до избрания президента адвокатской палаты.

Адвокаты, участвующие в собрании (делегаты конференции), вправе выдвигать на должность президента адвокатской палаты иных членов совета.

Президент адвокатской палаты избирается из числа членов совета, выдвинутых на указанную должность в соответствии с настоящим пунктом, тайным голосованием сроком на четыре года. Избранным президентом адвокатской палаты является член совета, за кандидатуру которого проголосовали простое большинство адвокатов, участвующих в собрании (делегатов конференции).

В случае, если указанное большинство адвокатов (делегатов конференции), участвующих в собрании (конференции), не проголосовали ни за одну из кандидатур членов совета, выдвигавшихся на должность президента адвокатской палаты, избрание президента адвокатской палаты осуществляется в тот же день в порядке, установленном подпунктом 1 пункта 3 настоящей статьи, из числа членов совета, не выдвигавшихся на должность президента адвокатской палаты на собрании (конференции) адвокатов.";

12) в статье 33:

а) подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"1) от адвокатской палаты - семь адвокатов. При этом адвокат - член комиссии должен иметь стаж адвокатской деятельности не менее пяти лет и не может быть одновременно членом совета адвокатской палаты;";

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Председатель квалификационной комиссии избирается простым большинством голосов членов квалификационной комиссии, участвующих в ее заседании, из числа лиц, указанных в подпункте 1 пункта 2 настоящей статьи.";

13) статью 35 дополнить пунктом 8 следующего содержания:

"8. Федеральная палата адвокатов для обеспечения доступа адвокатских палат и адвокатов к информации о своей деятельности обязана в порядке, определяемом Всероссийским съездом адвокатов, вести сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и размещать на нем информацию:

1) о годовой финансовой отчетности Федеральной палаты адвокатов;

2) о решениях, принятых советом Федеральной палаты адвокатов;

3) о сделках Федеральной палаты адвокатов, в совершении которых имеется заинтересованность членов совета Федеральной палаты адвокатов.";

14) в подпункте 21 пункта 2 статьи 36 слово "деятельности" заменить словом "профессии";

15) в статье 37:

а) в пункте 2:

в абзаце первом цифры "30" заменить цифрами "33";

дополнить абзацем следующего содержания:

"Представители адвокатских палат субъектов Российской Федерации, участвующие в работе Съезда, вправе вносить дополнительно кандидатуры из своего числа для замещения вакантных должностей членов совета Федеральной палаты адвокатов. В этом случае Съезд в порядке, определенном советом Федеральной палаты адвокатов, проводит рейтинговое голосование по всем представленным в соответствии с настоящим пунктом кандидатурам для замещения вакантных должностей членов совета Федеральной палаты адвокатов.";

б) в пункте 3:

подпункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) избирает из своего состава президента Федеральной палаты адвокатов, за исключением случая, предусмотренного пунктом 61 настоящей статьи, сроком на четыре года и по его представлению одного или нескольких вице-президентов Федеральной палаты адвокатов сроком на два года, определяет полномочия президента и вице-президентов, а также по представлению президента прекращает полномочия вице-президентов досрочно. Лицо, занимавшее должность президента Федеральной палаты адвокатов в течение двух сроков, вновь может занять указанную должность исключительно путем избрания его президентом на Всероссийском съезде адвокатов в порядке, установленном пунктом 61 настоящей статьи;";

подпункт 31 изложить в следующей редакции:

"31) определяет порядок оказания юридической помощи адвокатами, участвующими в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда, который должен обеспечивать доступ адвокатов к участию в оказании такой помощи независимо от избранной ими формы адвокатского образования и принадлежности к конкретному адвокатскому образованию и предусматривать использование автоматизированной информационной системы, исключающей влияние любых заинтересованных лиц на распределение поручений между адвокатами, а также поручает советам адвокатских палат организацию исполнения указанного порядка;";

подпункт 4 дополнить словами ", а также обеспечивает соблюдение адвокатскими палатами настоящего Федерального закона, кодекса профессиональной этики адвоката и исполнение адвокатскими палатами решений Федеральной палаты адвокатов и ее органов";

подпункт 5 изложить в следующей редакции:

"5) разрабатывает и утверждает единые методики соблюдения стандартов оказания квалифицированной юридической помощи и других стандартов адвокатской профессии;";

дополнить подпунктами 51 и 52 следующего содержания:

"51) утверждает порядок работы помощника адвоката;

52) утверждает порядок прохождения стажировки;";

в) дополнить пунктом 61 следующего содержания:

"61. Избрание президента Федеральной палаты адвокатов осуществляется Всероссийским съездом адвокатов, если на указанную должность советом Федеральной палаты адвокатов выдвигается член совета Федеральной палаты адвокатов, занимавший должность президента Федеральной палаты адвокатов в течение не менее двух сроков. Съезд созывается советом Федеральной палаты адвокатов не позднее чем через шесть месяцев со дня истечения срока полномочий президента Федеральной палаты адвокатов, который исполняет свои обязанности до избрания президента Федеральной палаты адвокатов.

Представители адвокатских палат, участвующие в работе Съезда, вправе выдвигать на должность президента Федеральной палаты адвокатов иных членов совета Федеральной палаты адвокатов.

Президент Федеральной палаты адвокатов избирается из числа членов совета Федеральной палаты адвокатов, выдвинутых на указанную должность в соответствии с настоящим пунктом, тайным голосованием сроком на четыре года. Избранным президентом Федеральной палаты адвокатов является член совета Федеральной палаты адвокатов, за кандидатуру которого проголосовали простое большинство представителей адвокатских палат, участвующих в работе Съезда.

В случае, если большинство представителей адвокатских палат, участвующих в работе Съезда, не проголосовали ни за одну из кандидатур членов совета Федеральной палаты адвокатов, выдвигавшихся на должность президента Федеральной палаты адвокатов, избрание президента Федеральной палаты адвокатов осуществляется в тот же день в порядке, установленном подпунктом 1 пункта 3 настоящей статьи, из числа членов совета Федеральной палаты адвокатов, не выдвигавшихся на должность президента Федеральной палаты адвокатов на Съезде.";

г) пункт 7 дополнить словами ", реализует права и обязанности представителя Федеральной палаты адвокатов на Всероссийском съезде адвокатов по должности";

д) пункт 71 дополнить словами ", а если дисциплинарное дело возбуждено в отношении адвоката, занимающего выборную должность в органах адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, то передает указанное дело на рассмотрение комиссии по этике и стандартам и совета Федеральной палаты адвокатов в качестве квалификационной комиссии и совета соответственно";

16) в статье 371:

а) в пункте 1 слово "деятельности" заменить словом "профессии";

б) в подпункте 1 пункта 5 слово "деятельности" заменить словом "профессии";

17) дополнить статьей 372 следующего содержания:

"Статья 372. Рассмотрение дисциплинарного дела в Федеральной палате адвокатов

1. Решение совета адвокатской палаты о прекращении статуса адвоката может быть обжаловано в Федеральную палату адвокатов лицом, статус адвоката которого был прекращен, в течение месяца со дня, когда это лицо узнало или должно было узнать о принятом решении.

2. Комиссия по этике и стандартам в течение месяца со дня поступления жалобы в Федеральную палату адвокатов принимает жалобу к рассмотрению или мотивированно отказывает в принятии ее к рассмотрению. Комиссия по этике и стандартам вправе истребовать дисциплинарное дело из адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, совет которой обязан обеспечить получение комиссией по этике и стандартам дисциплинарного дела в течение семи календарных дней со дня истребования.

3. Комиссия по этике и стандартам обязана в течение месяца со дня принятия жалобы к рассмотрению или поступления обращения президента Федеральной палаты адвокатов о пересмотре решения совета адвокатской палаты о прекращении статуса адвоката либо об отказе в прекращении статуса адвоката рассмотреть дисциплинарное дело и направить заключение и дисциплинарное дело в совет Федеральной палаты адвокатов, который обязан рассмотреть их в течение месяца.

4. По результатам рассмотрения дисциплинарного дела совет Федеральной палаты адвокатов вправе:

1) оставить решение по дисциплинарному делу без изменения;

2) изменить решение по дисциплинарному делу;

3) отменить решение по дисциплинарному делу и принять новое решение.

5. При рассмотрении дисциплинарного дела в Федеральной палате адвокатов течение сроков применения к адвокату мер дисциплинарной ответственности начинается заново со дня поступления в Федеральную палату адвокатов дисциплинарного дела.".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2020 года, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Пункт 1 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 марта 2022 года.

3. Подпункт "б" пункта 4 и абзацы четвертый и пятый подпункта "б" пункта 15 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 марта 2021 года.

4. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона учредительные договоры коллегий адвокатов и адвокатских бюро, созданных до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, признаются неотъемлемой частью их уставов.

Президент Российской Федерации В. Путин