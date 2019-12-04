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04.12.2019 21:07
Рубрика: Спорт

Удар все крепче

Александр Поветкин и в 40 лет хочет быть чемпионом
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 275(8033)
Легендарный российский супертяж Александр Поветкин намерен доказать, что в 40 лет можно быть не только заслуженным ветераном своего дивизиона, но и настоящим чемпионом. В субботу Русский Витязь будет драться с американцем Майклом Хантером в Саудовской Аравии. Победитель станет обязательным претендентом на титульный бой за пояс по версии WBA.
Александр Поветкин из 37 проведенных боев на профессиональном ринге 24 раза заканчивал поединок нокаутом. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС Александр Поветкин из 37 проведенных боев на профессиональном ринге 24 раза заканчивал поединок нокаутом. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Александр Поветкин из 37 проведенных боев на профессиональном ринге 24 раза заканчивал поединок нокаутом. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Пусть поединок не будет главным событием вечера. Поветкин выйдет на ринг в андеркарте матча-реванша между чемпионом WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе американцем Энди Руисом и бывшим обладателем всех перечисленных титулов британцем Энтони Джошуа. Пусть наш боксер хотел другого соперника - чемпиона WBC Тайсона Фьюри. Но результаты предстоящего боя тоже будут иметь большое значение, учитывая, что стоит на кону.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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Итак, в какой форме Поветкин подходит к встрече с Хантером, который на девять лет моложе своего оппонента? В сентябре 2018 года Александр потерпел всего лишь второе поражение в карьере, но довольно чувствительное. Тот самый Джошуа отправил его в нокдаун в седьмом раунде. Русский Витязь вернулся в ринг лишь спустя год - в августе 2019-го и единогласным решением судей выиграл у другого британца - Хьюи Фьюри. Команда 24-летнего боксера ставила на то, что 39-летнему Поветкину не хватит выносливости, но тот достойно выдержал все 12 раундов. Говорят, его соперником мог стать двоюродный брат Хьюи, непобежденный чемпион Тайсон Фьюри. Однако после большой паузы Поветкин предпочел более надежный вариант. И не прогадал. Вернулся он без сенсации, но все же красиво. Правда, Тайсона он упустил. В феврале 2020-го тот готовится в 11-й раз защищать свой пояс в бою с Деонтеем Уайлдером.

Россиянину тоже нужно думать о реальном сопернике. Что мы знаем о Майкле Хантере? Его отцом был известный супертяжеловес 80-90-х годов прошлого века Майк (Баунти) Хантер. Сам Майкл сначала занимался любительским боксом, был спарринг-партнером Владимира Кличко, а после Олимпиады-2012 и сам перешел в профессионалы. Его звездным часом в первом тяжелом весе мог стать бой за пояс WBO против Александра Усика, но он уступил будущему абсолютному чемпиону мира в крузервейте. Перейдя в супертяжи и заполучив в наставники экс-чемпиона мира Хасима Рахмана, Хантер провел несколько удачных боев. Российские любители бокса могли запомнить, как он отнял пояс WBA Inter-Continental у россиянина Сергея Кузьмина.

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Майкл Хантер быстрый, хорошо двигается, выбрасывает классные джебы. В супертяжах он, кстати, идет без поражений. Первый бой в этом весе он провел в апреле 2018-го, и с тех пор выходил в ринг еще пять раз. У него огромная мотивация. Бой с Поветкиным он рассматривает как схватку за олимпийское "золото", которого не смог когда-то завоевать. А еще у него есть мечта стать чемпионом в самой престижной категории, чего не удалось добиться его отцу.

На стороне Поветкина опыт. В его победном списке топовые боксеры: Вах, Хук, Рахман, Чагаев, Чарр, Хаммер, Руденко, Такам, Перес, Прайс. Он знает, как один хороший панч может изменить ход всего поединка. А удар у Витязя действительно очень тяжелый и мощный: 24 боя из 35 он закончил нокаутом. Посмотрим, какую силу он вложит в свои кулаки на этот раз. Сможет отправить на настил ринга американского проспекта - именно к этой перспективной категории специалисты относят Майкла Хантера, - сделает заявку на бой, которого действительно хочет.

Поединок Русского Витязя в прямом эфире покажет Первый канал. Начало трансляции боксерского вечера из Саудовской Аравии начнется в 23.50 по московскому времени.

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