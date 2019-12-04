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4 декабря 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 273(8031)

Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. N 409-ФЗ "О внесении изменения в статью 28.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"

Опубликован 4 декабря 2019 г.

Принят Государственной Думой 21 ноября 2019 года

Одобрен Советом Федерации 25 ноября 2019 года

Внести в часть 5 статьи 28.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; N 44, ст. 4295; 2003, N 27, ст. 2708; 2004, N 34, ст. 3533; 2006, N 1, ст. 4,10; N 2, ст. 175; N 6, ст. 636; N 19, ст. 2066; N 31, ст. 3438; 2007, N 31, ст. 4007; 2008, N 30, ст. 3582; N 52, ст. 6236; 2009, N 7, ст. 777; N 23, ст. 2767; N 26, ст. 3131; 2010, N 1, ст. 1; N 30, ст. 4002; N 31, ст. 4193; 2011, N 48, ст. 6730; N 50, ст. 7355; 2013, N 14, ст. 1666; N 19, ст. 2323; N 27, ст. 3478; N 30, ст. 4031, 4082; N 31, ст. 4191; N 48, ст. 6159; N 52, ст. 6961, 6986; 2014, N 14, ст. 1561; N 19, ст. 2325, 2327,2335; N 42, ст. 5615; 2015, N 13, ст. 1811; N 27, ст. 3950; N 45, ст. 6208; 2016, N 27, ст. 4223, 4226, 4259; 2017, N 52, ст. 7937; 2018, N 31, ст. 4830, 4851; N 53, ст. 8447; 2019, N 12, ст. 1217; N 30, ст. 4121; Российская газета, 2019, 15 ноября) изменение, дополнив ее пунктом 5 следующего содержания:

"5) решением руководителя вышестоящего органа прокуратуры по делам о незаконном вознаграждении от имени юридического лица - на срок до двенадцати месяцев в случаях, связанных с исполнением запроса о правовой помощи, направленного в порядке, предусмотренном статьей 29[1].1 настоящего Кодекса.".

Президент Российской Федерации

В. Путин