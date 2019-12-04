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4 декабря 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 273(8031)

Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. N 411-ФЗ "О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации""

Опубликован 4 декабря 2019 г.

Принят Государственной Думой 14 ноября 2019 года

Одобрен Советом Федерации 25 ноября 2019 года

Статья 1

Внести в пункт 2 статьи 54 Семейного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 16) следующие изменения:

1) дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:

"Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего образования в государственные и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры.";

2) абзац второй считать абзацем третьим и его после слов "своими родителями," дополнить словом "образование,";

3) абзац третий считать абзацем четвертым.

Статья 2

Статью 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598) дополнить частью 3[1] следующего содержания:

"3[1]. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего образования в государственные и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры.".

Президент Российской Федерации В. Путин