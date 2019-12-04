Принят Государственной Думой 20 ноября 2019 года

Одобрен Советом Федерации 25 ноября 2019 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст. 4859; 2005, N 30, ст. 3101; 2007, N 1, ст. 30; N 29, ст. 3480; N 45, ст. 5419; 2008, N 30, ст. 3606; 2011, N 7, ст. 905; N 27, ст. 3873; N 30, ст. 4584; N 48, ст. 6728; N 50, ст. 7348, 7351; 2013, N 11, ст. 1076; N 19, ст. 2329; N 27, ст. 3447;2014, N 30, ст. 4219; N 45, ст. 6154; 2015, N 27, ст. 3972, 4001; N 48, ст. 6716; 2016, N 1, ст. 50; 2017, N 30, ст. 4456; N 47, ст. 6851; 2018, N 1, ст. 11; N 11, ст. 1579; N 15, ст. 2035; N 22, ст. 3041; N 31, ст. 4835, 4836, 4837; N 32, ст. 5086; N 49, ст. 7524; N 52, ст. 8103; N 53, ст. 8411, 8440; 2019, N 30, ст. 4148; N 31, ст. 4424; N 42, ст. 5806) следующие изменения:

1) подпункт "в" пункта 6 части 1 статьи 1 после слов "Российской Федерации" дополнить словами "(в том числе профессиональные участники внешнеэкономической деятельности, включенные в перечень профессиональных участников внешнеэкономической деятельности, утвержденный в порядке, установленном Правительством Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации)";

2) пункт 1 части 1 статьи 9 после слов "статьи 12" дополнить словами ", абзацами десятым и одиннадцатым части 2";

3) в части 51 статьи 12:

а) в абзаце первом слова "Организации экономического сотрудничества и развития (далее - ОЭСР) или Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (далее - ФАТФ)" заменить словами "Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС), или открытые в банках, расположенных на территориях иностранных государств, которые осуществляют обмен информацией в соответствии с Многосторонним соглашением компетентных органов об автоматическом обмене финансовой информацией от 29 октября 2014 года или имеют с Российской Федерацией иной международный договор, предусматривающий автоматический обмен финансовой информацией", слова "членов ОЭСР или ФАТФ" заменить словами "членов ЕАЭС или с резидентами иностранных государств, которые осуществляют обмен информацией в соответствии с Многосторонним соглашением компетентных органов об автоматическом обмене финансовой информацией от 29 октября 2014 года или имеют с Российской Федерацией иной международный договор, предусматривающий автоматический обмен финансовой информацией,";

б) в абзаце втором слова "членов ОЭСР или ФАТФ" заменить словами "членов ЕАЭС, или открытые в банках, расположенных на территориях иностранных государств, которые осуществляют обмен информацией в соответствии с Многосторонним соглашением компетентных органов об автоматическом обмене финансовой информацией от 29 октября 2014 года или имеют с Российской Федерацией иной международный договор, предусматривающий автоматический обмен финансовой информацией";

в) в абзаце девятом слова "иностранного государства - члена ОЭСР или ФАТФ и такое иностранное государство присоединилось к многостороннему Соглашению" заменить словами "государства - члена ЕАЭС или на территории иностранного государства, которое осуществляет обмен информацией в соответствии с Многосторонним соглашением";

4) в статье 14:

а) в части 2:

абзац третий изложить в следующей редакции:

"Юридические лица - резиденты могут осуществлять без использования банковских счетов в уполномоченных банках расчеты с физическими лицами - нерезидентами в наличной валюте Российской Федерации по договорам розничной купли-продажи товаров, выплаты в наличной валюте Российской Федерации физическим лицам - нерезидентам в порядке компенсации суммы налога на добавленную стоимость в соответствии со статьей 1691 Налогового кодекса Российской Федерации, а также расчеты в наличной валюте Российской Федерации при оказании физическим лицам - нерезидентам на территории Российской Федерации транспортных, гостиничных и других услуг, оказываемых населению.";

дополнить абзацами следующего содержания:

"Юридические лица - резиденты могут осуществлять без использования банковских счетов в уполномоченных банках операции с наличной иностранной валютой при оплате и (или) возмещении расходов физических лиц, связанных со служебными командировками за пределы территории Российской Федерации, а также при погашении неизрасходованных авансов, выданных такими юридическими лицами - резидентами в связи со служебными командировками за пределы территории Российской Федерации.

Резиденты, являющиеся участниками бюджетного процесса на федеральном уровне, федеральными государственными бюджетными (автономными) учреждениями, федеральными государственными унитарными предприятиями, лицевые счета которым в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации открыты в федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации правоприменительных функций по обеспечению исполнения федерального бюджета, кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, могут осуществлять операции, связанные с внесением (получением) наличной иностранной валюты на счета (со счетов) такого федерального органа исполнительной власти, открытые (открытых) в уполномоченных банках.";

б) часть 3 дополнить пунктом 10 следующего содержания:

"10) получения физическими лицами - резидентами наличной иностранной валюты при оплате и (или) возмещении им юридическими лицами - резидентами расходов, связанных со служебными командировками за пределы территории Российской Федерации, а также погашения такими физическими лицами - резидентами юридическим лицам - резидентам неизрасходованных авансов, выданных в связи со служебными командировками за пределы территории Российской Федерации.";

5) в статье 19:

а) пункт 1 части 11 дополнить словами "либо о сроках иного исполнения или прекращения обязательств по внешнеторговым договорам (контрактам) в случаях и способами, которые разрешены законодательством Российской Федерации";

б) в пункте 1 части 2 слова "членов ОЭСР или ФАТФ" заменить словами "членов ЕАЭС или с резидентами иностранных государств, которые осуществляют обмен информацией в соответствии с Многосторонним соглашением компетентных органов об автоматическом обмене финансовой информацией от 29 октября 2014 года или имеют с Российской Федерацией иной международный договор, предусматривающий автоматический обмен финансовой информацией,".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 2 августа 2019 года N 265-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" в части либерализации ограничений на совершение валютных операций резидентами с использованием счетов (вкладов), открытых в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и репатриации денежных средств" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 31, ст. 4424) следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 1:

а) в абзаце втором подпункта "ж" слова "иностранного государства - члена ОЭСР или ФАТФ и это иностранное государство" заменить словами "государства - члена ЕАЭС или на территории иностранного государства, которое";

б) в абзаце четвертом подпункта "к" слова "иностранного государства - члена ОЭСР или ФАТФ и это иностранное государство" заменить словами "государства - члена ЕАЭС или на территории иностранного государства, которое";

в) в абзаце втором подпункта "м" слова "в частях 52 и 7 настоящей статьи" заменить словами "в частях 51, 52 и 7 настоящей статьи и пункте 1 части 2 статьи 19 настоящего Федерального закона";

2) статью 2 дополнить частью 31 следующего содержания:

"31. Действие положений части 52 и абзаца третьего части 7 статьи 12 Федерального закона от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (в редакции настоящего Федерального закона) распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.".

Статья 3

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением абзаца шестого подпункта "а" пункта 4 статьи 1 настоящего Федерального закона.

2. Абзац шестой подпункта "а" пункта 4 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

3. Действие положений абзацев первого, второго и девятого части 51 статьи 12 Федерального закона от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (в редакции настоящего Федерального закона) распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

Президент Российской Федерации

В. Путин