Принят Государственной Думой 20 ноября 2019 года

Одобрен Советом Федерации 25 ноября 2019 года

Статья 1

Внести в статью 123 Федерального закона от 9 февраля 2007 года N 16-ФЗ "О транспортной безопасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 7, ст. 837; 2014, N 6, ст. 566; 2015, N 29, ст. 4356; 2019, N 31, ст. 4429) следующие изменения:

1) часть 1 дополнить словами ", а также электрошоковых устройств и искровых разрядников отечественного производства, имеющих выходные параметры, соответствующие обязательным требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании (далее - электрошоковые устройства и искровые разрядники)";

2) в части 4 слова "и специальных средств" заменить словами ", специальных средств, электрошоковых устройств и искровых разрядников";

3) в части 5:

а) в пункте 1 слова "и специальных средств," заменить словами ", специальных средств, электрошоковых устройств и искровых разрядников,";

б) дополнить пунктом 3 следующего содержания:

"3) применение электрошоковых устройств и искровых разрядников на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах для их защиты от актов незаконного вмешательства в случае:

отражения нападения на объекты транспортной инфраструктуры и транспортные средства;

отражения нападения на работников подразделений транспортной безопасности или лиц, находящихся на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах;

пресечения сопротивления, оказываемого нарушителем работникам подразделений транспортной безопасности, при исполнении возложенных на них должностных обязанностей;

задержания лиц, застигнутых при совершении преступления или административного правонарушения на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах, если указанные лица пытаются скрыться либо имеются достаточные основания полагать, что они намерены оказать вооруженное сопротивление работникам подразделений транспортной безопасности.";

4) дополнить частями 51 - 53 следующего содержания:

"51. Работники подразделений транспортной безопасности при применении электрошоковых устройств и искровых разрядников обязаны:

1) стремиться в зависимости от характера и степени опасности преступления или административного правонарушения, степени опасности лиц, его совершивших, и силы оказываемого противодействия к тому, чтобы любой вред, причиняемый при этом, был минимальным;

2) предупредить о намерении применить их, а в исключительных случаях, если промедление с применением электрошоковых устройств и искровых разрядников создает непосредственную опасность для жизни или здоровья граждан либо работников подразделений транспортной безопасности или может повлечь за собой иные тяжкие последствия, действовать без предупреждения;

3) обеспечить лицам, получившим телесные повреждения в результате применения электрошоковых устройств и искровых разрядников, оказание первой помощи;

4) доложить по подчиненности о каждом случае применения электрошоковых устройств и искровых разрядников.

52. Руководители (заместители руководителей) подразделений транспортной безопасности обязаны незамедлительно уведомить орган внутренних дел и прокурора о каждом случае ранения или смерти в результате применения электрошоковых устройств и искровых разрядников.

53. Работникам подразделений транспортной безопасности запрещается применять электрошоковые устройства и искровые разрядники в отношении женщин с видимыми признаками беременности, лиц с явными признаками инвалидности и малолетних, за исключением случаев, если указанные лица оказывают вооруженное сопротивление работникам подразделений транспортной безопасности, совершают нападение, угрожающее жизни или здоровью работников подразделений транспортной безопасности либо лиц, находящихся на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах.";

5) в части 6 слова "и специальных средств" заменить словами ", специальных средств, электрошоковых устройств и искровых разрядников";

6) в части 7 слова "Виды, типы и модели служебного огнестрельного оружия, патроны к нему, специальные средства, нормы обеспечения ими работников подразделений транспортной безопасности, правила приобретения, хранения, ношения, учета, ремонта и уничтожения специальных средств" заменить словами "Виды, типы и модели служебного огнестрельного оружия, патроны к нему, специальные средства, электрошоковые устройства и искровые разрядники, нормы обеспечения ими работников подразделений транспортной безопасности, правила приобретения, хранения, ношения, учета, ремонта и уничтожения специальных средств, электрошоковых устройств и искровых разрядников".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации

В. Путин