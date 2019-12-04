Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. N 385-ФЗ "Об особенностях перечисления в 2020 - 2022 годах доходов, полученных Центральным банком Российской Федерации от участия в капитале публичного акционерного общества "Сбербанк России" по итогам 2019 - 2021 годов"

Принят Государственной Думой 20 ноября 2019 года

Одобрен Советом Федерации 25 ноября 2019 года

Статья 1

Доходы, полученные в 2020, 2021 и 2022 годах Центральным банком Российской Федерации от участия в капитале публичного акционерного общества "Сбербанк России" по итогам соответственно 2019, 2020 и 2021 годов, подлежат перечислению Центральным банком Российской Федерации в федеральный бюджет соответственно до 1 августа 2020 года, 1 августа 2021 года и 1 августа 2022 года.

Статья 2

Часть прибыли Центрального банка Российской Федерации, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в 2021, 2022 и 2023 годах в соответствии с частью первой статьи 26 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", уменьшается на сумму средств, перечисленных соответственно в 2020, 2021 и 2022 годах в федеральный бюджет в соответствии со статьей 1 настоящего Федерального закона.

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Президент Российской Федерации В. Путин