Утверждены методические рекомендации бизнесу по реализации корпоративных программ экологической ответственности. Об этом сообщило минприроды.

Документ должен помочь компаниям, которые разрабатывают корпоративные программы по сохранению и восстановлению находящихся в зоне воздействия их хозяйственной деятельности редких видов животных.

Экоинициативы от бизнеса не редкость. Например, "Русгидро" поддерживает мероприятия, направленные на защиту мест обитания амурского тигра, снежного барса, зубра и других животных. Некоторые компании берут на себя обязательства по созданию особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Так, "Кузбасская топливная компания" создала заказник "Караканский хребет" в Кемеровской области, "Востоксибуголь-Хакасия" - заказник "Озера Койбальской степи" в Республике Хакасия.

Крупные предприятия, в основном нефтегазодобытчики, активно инвестируют в программы реинтродукции животных

Крупные предприятия, в основном нефтегазодобытчики, деятельность которых непосредственно влияет на экосистему, активно инвестируют в программы реинтродукции животных, обустраивают экотропы и экодуки. Чтобы делать это правильно, и разработаны методические рекомендации.

"В рамках федерального проекта бизнесу предложена современная методология сохранения биоразнообразия, определены приоритетные индикаторные виды животных для корпоративных программ, унифицированы структура программ и требования к их содержанию, - отметила заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Елена Панова. - Создаются рабочие группы по приоритетным видам объектов животного мира, которые должны будут обеспечить эффективную реализацию принятых Минприроды России стратегий сохранения и программ восстановления соответствующих редких видов животных".

Сейчас бизнес при планировании экологических мероприятий опирается на законодательство об охране окружающей среды, о животном мире, о недрах, об ООПТ, а также учитывать нормы Земельного, Водного и Лесного кодексов. "В разработанных рекомендациях прописаны требования к структуре и содержанию корпоративных программ по сохранению биоразнообразия, в том числе, к разработке годовых планов работ и формированию отчетности", - сообщает пресс-служба ведомства. Так, рекомендуется сначала оценить воздействие хозяйственной деятельности предприятия на окружающую среду и лишь затем разрабатывать программу сохранения биоразнообразия.