Будет ли курс рубля укрепляться

Внешний фон на текущей неделе существенно обострился. В поле зрения участников рынка вернулись риски эскалации торговой войны - это сохранение рисков очередного раунда повышения тарифов в декабре, а также возможная публикация Китаем "черного списка" компаний США, указывают аналитики Нордеа-банка Григорий Жирнов и Татьяна Евдокимова.

Риторика США и Китая говорит о снижении вероятности скорой торговой сделки, но взаимные угрозы пока носят скорее формальный характер, вызывая минимальную реакцию на рынках, начинающих привыкать к периодической смене тональности заявлений, отмечают они. При складывающемся внешнем фоне факторы для укрепления рубля практически отсутствуют, констатируют Жирнов и Евдокимова.

Сильных внутренних драйверов для российской валюты тоже не наблюдается - ситуация на рынке межбанковского кредитования стабильна, основные объемы выплат по внешнему долгу в декабре традиционно приходятся скорее на вторую половину месяца, и при появлении дефицита валютной ликвидности Банк России вполне способен нормализовать ситуацию с помощью различных инструментов (например, валютный своп), говорит главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. На горизонте ближайших дней можно ожидать движения курса российской валюты в диапазоне 64-64,5 рубля за доллар, прогнозирует он.

По мнению аналитиков банка "Санкт-Петербург", учитывая неопределенность на глобальном рынке, пик погашений внешнего долга, а также покупки валюты российском Минфином, курс рубля может вырасти до 64,5-65 рублей за доллар до конца года.