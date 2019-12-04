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04.12.2019 15:04
Рубрика: Власть

Чиновник не сможет избежать антикоррупционной проверки под предлогом болезни

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла во втором чтении законопроект, направленный на противодействие коррупции.
Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости

Одна из норм сделает "бесполезным занятием" попытки чиновников, в отношении которых назначена антикоррупционная проверка, срочно лечь в больницу или уехать в отпуск. Об этом рассказал один из авторов законопроекта, глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
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Для этого из срока, установленного для привлечения к дисциплинарной ответственности по фактам коррупции, предлагается исключить периоды нахождения на больничном и пребывания в отпуске. Кроме того, исключается и время производства по уголовному делу.

- Избежать ответственности за коррупционные правонарушения таким способом теперь просто не удастся, - заявил парламентарий.

Законопроект в редакции второго чтения также конкретизирует порядок участия государственных и муниципальных служащих, депутатов всех уровней в управлении некоммерческими организациями. Это должно происходить "по единым и понятным подходам на безвозмездной основе", пояснил Василий Пискарев.

Условием станет обязательное уведомление о таком участии в управлении палаты парламента или госоргана, где указанные лица работают.

- Поддерживая данные поправки, мы снимаем имеющиеся сегодня неопределенности, а также выводим на новый, значительно более качественный уровень взаимодействие органов государственной власти, местного самоуправления с людьми и гражданским обществом, - рассказал глава комитета.

Авторы также ожидают, что изменения будут способствовать и повышению эффективности деятельности самих некоммерческих организаций.

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