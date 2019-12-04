США не выдали визы делегации российского казначейства

Представители российского Федерального казначейства не смогли принять участие в международной конференции по аудиту из-за проблем с визами. Мероприятие стартовало 3 декабря в Вашингтоне, но без граждан РФ.

При этом постоянно звучат отговорки "о нехватке консульских сотрудников", что не соответствует действительности. Сроки оформления документов затягиваются намеренно. "Американские власти последовательно ограничивают въезд наших официальных лиц", - заявили в российском посольстве в Соединенных Штатах.

Москва призывает госдеп отказаться от порочной визовой практики, ведущей к деградации отношений между двумя странами. В диппредставительстве обратили внимание на вводящую в заблуждение "информацию" на сайте посольства США в Москве.

Напомним, Вашингтон обвинил Москву в развязывании "визовой войны". "Никаких оснований для подобных лживых нападок на нас нет. Американцы вновь перевернули все с "ног на голову", - подчеркнули в посольстве.