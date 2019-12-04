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04.12.2019 16:59
Рубрика: В мире

Депутат Рады сообщил об обысках в офисе Медведчука в Киеве

Текст: Александр Саможнев

Вооруженные люди, предположительно, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) проводят обыски в офисе главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"Виктора Медведчука в Киеве, сообщил депутат Верховной Рады Ренат Кузьмин в эфире телеканал "112 Украина".

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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По словам парламентария, в этом здании находятся также помещения других оппозиционных депутатов. Вход блокировали вооруженные автоматами люди, на груди у которых есть надпись "СБУ". Пока непонятно, связано ли это со следственными действиями.

Напомним, Виктор Медведчук приложил немало усилий для обмена задержанными между Россией и Украиной. Политик также прилагает усилия для возобновления поставок российского газа на Украину, что позволит существенно снизить цену на топливо для населения. Для обсуждения этого вопроса глава политсовета "Оппозиционная платформа - За жизнь" приезжал в Москву и встречался с российским руководством.

В мире экс-СССР Украина
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