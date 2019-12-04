Держись, Xiaomi. В Россию пришел дешевый смартфон на мощнейшем процессоре

9 декабря компания Realme начнет продажи в России своего флагманского смартфона Realme X2 Pro, работающего на базе мощнейшего процессора от Qualcomm - Snapdragon 855 Plus.

Смартфон REalme X2 Pro. Фото: Realme

Четырехмодульная камера, базирующаяся на сенсоре Samsung ISOCELL GW1 с разрешением 64 мегапикселя, поддерживает съемку с широким углом и зумом, а также делает портретные и макроснимки. Имеется и ночной режим съемки.

Экран смартфона имеет диагональ 6,5 дюйма, частоту обновления 90 Гц и разрешение FullHD+. В каплевидном вырезе в верхней части расположена фронтальная камера, имеющая разрешение 16 мегапикселей. Обе камеры поддерживают стабилизацию изображения EIS в режиме съемки видео.

Смартфон поддерживает запуск ресурсоемких игр, для чего процессор оборудован системой жидкостного охлаждения и имеет технологию Snapdragon Elite Gaming.

Батарея Realme X2 Pro емкостью 4000 мАч поддерживает сверхбыструю зарядку SuperVOOC на мощности 50 Вт, позволяющую полностью зарядить аккумулятор за 35 минут. Смартфон работает на базе Android 9 Pie из коробки, имеет модуль NFC и продвинутую технологию виброотклика.

В комплектации 8/128 гигабайт Realme X2 Pro обойдется в 32990 рублей - с учетом скидки в размере 2000 рублей. Версия 12/128 гигабайт стоит 39990 рублей.

Ближайший конкурент новинки по характеристикам и цене - это OnePlus 7T, который в комплектации 8/128 гигабайт стоит около 31 тысячи рублей. "Серый" Redmi K20 Pro, работающий на Snapdragon 85 Plus, продается в России за 32500 рублей, но, вероятно, не имеет глобальной версии прошивки MIUI.