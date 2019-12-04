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04.12.2019 17:26
Рубрика: Общество

Диетологи пояснили, какие ошибки в питании приводят к инвалидности

Текст: Ирина Невинная
Более 50 процентов случаев инвалидности в России связано с алиментарно-зависимыми заболеваниями, которые возникли из-за нарушения режима и структуры питания. Об этом говорили диетологи и нутрициологи на Всероссийском форуме "Лечебное питание", прошедшем в Москве под эгидой Всероссийского союза пациентов и при поддержке Минпромторга РФ.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Здоровое питание может предотвратить 80 процентов случаев инфарктов, инсультов, диабета, повысить качество и продолжительность жизни", - заявил директор ФИЦ питания и биотехнологий, член-корреспондент РАН Дмитрий Никитюк.

По мнению диетологов, для населения России сейчас характерны две основных проблемы, связанные с погрешностями в питании. Это, во-первых, дефицит микронутриентов и, во-вторых, ожирение.

Фото: iStock
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"У россиян отмечается недостаточное потребление витаминов B1, B2, С, D, A, E, а также дефицит кальция, железа, йода. Это комплексная проблема, как для эффективного лечения больных людей, так и для профилактики условно здоровых", - отметил Дмитрий Никитюк. Выводы специалистов ФИЦ питания и биотехнологий основаны на результатах долговременного исследования 15 тысяч человек из разных регионов страны, за которыми наблюдали с 2005 по 2018 год.

Специалисты настаивают, что в стране необходимо развивать лечебное питание. Немало таких продуктов разработано в ФИЦ питания и биотехнологии. Но производство обогащенной витаминами и микронутриентами еды зачастую проигрывает пищевому промышленному "ширпотребу", такие продукты просто дороже. Поэтому необходимо разработать стимулирующие меры, направленные на расширение производства здорового питания.

"Несмотря на то, что законодательно лечебное питание - часть лечебного процесса, вопрос его доступности никогда остро не поднимался и оказался в запущенном состоянии, - сопредседатель Всероссийского союза пациентов сказал Ян Власов. - Обеспеченность белковыми смесями и витаминами в клиниках - менее 10 процентов от нормы. Контроль за качеством практически не осуществляется. Огромные ресурсы здравоохранения тратятся впустую. Подсчитано, что только в онкологии соблюдение всех требований лечебного питания сокращает смертность, тяжесть течения заболеваний и уменьшает затраты на лечение".

Эксперты предлагают законодательно закрепить необходимость развивать продукты лечебного питания, подготовив соответствующие поправки в базовый федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан".

Фото: Reuters
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"Пока в этих нормативно-правовых актах лечебное питание практически не затронуто и правовых механизмов для его широкого использования нет", - отметил Ян Власов.

Правильно выстраивать рацион необходимо с первых дней жизни человека, и даже раньше - когда будущие родители только планируют ребенка, им уже стоит задуматься о том, чтобы сбалансировать рацион и укрепить здоровье.

"Сейчас весь научный мир смотрит в сторону персонализированного питания, то есть диет, разрабатываемых индивидуально под каждого человека, - отметил главный внештатный детский иммунолог-аллерголог Московской области, профессор Андрей Продеус. - В текущей ситуации это сверхцель, но важно начать двигаться в правильном направлении. Можно, например, начать с формирования системы эффективного питания в первые 1000 дней жизни. При правильном подходе это увеличит продолжительность жизни в среднем на 17,5 лет".

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание
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