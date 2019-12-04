Директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников сообщил в интервью "РГ", что в приоритете ведомства гуманные программы развития. Условия содержания будут улучшаться, а заключенные в перспективе получат право требовать компенсации за несоблюдение норм в казенном доме, допустим, тесноту, недостаточное питание и т.п. Под особый контроль взято применение силы: в региональных управлениях созданы специальные комиссии, которые анализируют каждый случай, когда заключенные попадали под удар. Изучаются материалы, просматриваются видеозаписи инцидентов. А сотрудники колоний каждый месяц сдают тесты по правилам применения спецсредств.

По данным на 1 ноября всего в казенных домах содержалось 530 тысяч 460 человек. Фото: РИА Новости

Но гуманные меры не отменяют необходимых строгостей. Сотовые телефоны заключенных планируется отправить в зону тишины, то есть отключить через сотовых операторов. Тюремное ведомство поддержало соответствующую депутатскую инициативу.

Александр Петрович, многие правозащитники не обрадовались вашему назначению. Опасались и опасаются, что вы начнете закручивать гайки, а перед представителями гражданского общества закроете двери.

Александр Калашников: Сейчас не те времена, чтобы делать систему жесткой, вводить строгие меры. Этого никому не нужно. Поэтому надеюсь на конструктивное сотрудничество с правозащитниками.

Правозащитники бывают разные. Тех, кто искренне болеет душой за дело, мы приветствуем и хотели бы видеть в их лице союзников.

Союзником обычно считают того, кто не скажет слово против.

Александр Калашников: Не путайте с подпевалами. Нам нужны союзники, которые помогут совершенствовать условия отбывания наказаний, указывать слабые места. Проблемы есть, мы это знаем, вы это знаете. Тот, кто рассказывает о недостатках, не враг нам.

По мнению некоторых правозащитников, один из главных недостатков системы: чрезмерное применение силы сотрудниками. Работают с заключенными не головой, а кулаком…

Александр Калашников: Вопрос применения физической силы и специальных средств взят на особый контроль. В каждом территориальном управлении ФСИН созданы комиссии, которые проверяют каждый случай применения физической силы и спецсредств. Проверяют досконально: изучают материалы, просматривают видеозаписи. В регионы были направлены методические рекомендации по применению силы, сотрудники ежемесячно сдают по ним зачеты. Сейчас монтируем фильм, направленный на профилактику нарушений в применении силы…

Готовится запрет операторам связи на обслуживание абонентов в СИЗО и колониях. Там будет "тихая зона". Это не глушилки. Абоненты на воле не пострадают

Надеетесь на великую силу искусства?

Александр Калашников: Фильм учебный, и в нем в том числе взяты интервью у тех бывших сотрудников, которые были осуждены за применение необоснованного насилия и отбывают сейчас наказание в колониях. Пусть их печальный опыт кому-то станет наукой. Мы регулярно проводим обзоры практики и рассылаем в регионы аналитику. Подключаем к делу и нашу науку.

Научно-исследовательским институтом ФСИН России подготовлен аналитический обзор "Причины и условия совершения сотрудниками исправительных учреждений насильственных действий в отношении осужденных", а также проведена научно-исследовательская работа по изучению практики применения специальных средств к осужденным, отбывающим наказание в виде пожизненного лишения свободы. Самарский юридический институт ФСИН по заданию управления режима и надзора тюремного ведомства проводит научное исследование на тему: "Соблюдение законности сотрудниками УИС при применении физической силы и специальных средств". Произвол недопустим, и мы боремся с ним, выстраиваем такую систему службы, когда превышение полномочий будет чрезвычайным и исключительным происшествием. Таковы цели.

Еще часты жалобы на условия конвоирования: тесноту и неудобства в вагонах и автомобилях для перевозки заключенных.

Александр Калашников: Это тоже одна из приоритетных задач, которую необходимо решать. Существуют проблемы организации конвоирования осужденных и лиц, содержащихся под стражей, по железнодорожным маршрутам. По ним ежегодно специальными подразделениями уголовно-исполнительной системы перевозятся более 500 тысяч человек.

Минимальная расчетная потребность для обеспечения необходимого объема специальных перевозок - 108 спецвагонов. Но по состоянию на 1 ноября этого года эксплуатируются 78 спецвагонов, из которых 4 планируются к списанию уже в текущем году, еще 13 спецвагонов будут списаны в 2020 году, как выслужившие установленные сроки эксплуатации.

Директор ФСИН АлександрКалашников: резких кадровыхизменений не будет. Фото: Пресс-служба Правительства Калининградской области

Что планируется делать?

Александр Калашников: По итогам оперативного совещания Совета безопасности Российской Федерации для исправления сложившейся ситуации правительству Российской Федерации дано поручение рассмотреть вопрос о выделении в 2019 - 2021 годах МВД России, как ответственному за приобретение, содержание и эксплуатацию специальных вагонов для перевозки осужденных и лиц, содержащихся под стражей, бюджетных ассигнований для заключения государственных контрактов на поставку новых специальных вагонов.

Вместе с тем ФСИН России принимаются и другие меры: закрываем железнодорожные маршруты, переходим на перевозку осужденных автомобильным транспортом.

В так называемые автозаки?

Александр Калашников: В рамках оптимизации железнодорожных маршрутов в текущем году закрыто 13 плановых железнодорожных маршрутов, оптимизировано количество поездок на 19 маршрутах, изменено 2 маршрута. Но там, где можем, стараемся сохранять железнодорожные маршруты. Пересадка на автомобильный транспорт - это вынужденная мера.

За 7 лет парк спецавтомобилей для перевозки осужденных обновлен на 771 единицу, в 2020 году планируется закупить еще около 70 таких авто

С автозаками как у вас обстоят дела, хватает машин?

Александр Калашников: За последние 7 лет автомобильный парк спецавтомобилей типа "АЗ" обновлен на 771 единицу, в 2020 году планируется закупить еще около 70 единиц таких специальных транспортных средств.

Кроме того Федеральной службой исполнения наказаний проводится работа по улучшению условий перевозок осужденных и лиц, содержащихся под стражей. С 2012 года специальные автомобили типа "АЗ" оснащаются кондиционерами и удобствами.

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата предусмотрены специальные автомобили, обеспечивающие беспрепятственный доступ инвалидов-колясочников через выдвижную рампу или подъемное устройство.

Давно говорится о том, что надо отключить сотовую связь в казенных домах. Однако заключенные по-прежнему остаются на связи. Возможно ли вообще решить эту проблему?

Александр Калашников: Возможно, если есть желание.

А оно есть?

Александр Калашников: Безусловно, есть. Технические возможности и аппаратура это позволяют. При помощи наших коллег из ФСБ, МВД, при поддержке правительства мы это планируем сделать.

Как именно?

Александр Калашников: Решать проблему надо с нескольких направлений. Первое: перекрыть каналы доставки телефонов и SIM-карт в наши учреждения. Масса телефонов доставляется с помощью беспилотников. Сейчас принят закон, наделяющий, в том числе ФСИН, полномочиями сбивать беспилотные летательные аппараты. Это позволит локализовать один из каналов доставки.

Другой канал: доставка через сотрудников. В этом направлении тоже будем работать, чтобы люди понимали: вступать в какие-то коррупционные взаимоотношения с заключенными это неоправданный риск.

Не проще ли просто заглушить связь? Есть же глушилки.

Александр Калашников: Наиболее перспективным представляется установление законодательного запрета операторам сотовой связи

на оказание услуг связи и предоставлении беспроводного доступа в интернет абонентам на территории учреждений уголовно-исполнительной системы, то есть создания территории "тихой зоны" в пределах учреждения. Абоненты, находящиеся за пределами учреждений, пусть даже в непосредственной близи, никак не пострадают.

Заместителем председателя комитета Госдумы Александром Хинштейном инициирована разработка проекта федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части приостановления услуг связи на территории учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, и мест содержания под стражей", который ФСИН поддержала.

Постойте, разве сейчас ваше ведомство не вправе отключать номера, работающие за решеткой?

Александр Калашников: На сегодняшний день приостановление услуг связи по выявленным абонентским номерам, находящимся в незаконном пользовании у лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, осуществляется в соответствии с нормами Закона "Об оперативно-розыскной деятельности". Они дают ФСИН России право требовать приостановления услуг связи только в случаях возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью лиц, а также угрозы государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности Российской Федерации. В других случаях приостановить услуги связи на территории наших учреждений законодательство не позволяет. Поэтому и нужны соответствующие поправки.

Количество следственных изоляторов, в которых отмечалось несоблюдение норм санитарной площади, сократилось с 2012 года в 3,1 раза: с 69 до 22

В случае их принятия проносить телефон в тюрьму станет бесполезно, так что можно будет ослабить надзор?

Александр Калашников: Нет. Задача не допустить проноса на территорию наших учреждений телефонов и SIM-карт останется актуальной даже в случае принятия предлагаемых норм.

Почему?

Александр Калашников: Согласно предлагаемой норме блокировка номера будет происходить по письменному мотивированному обращению начальника территориального органа ФСИН. Даже если срок между тем, как мы обнаружим сигнал и заблокируем его, будет максимально сокращен, останется какое-то время, пока телефон будет работать. Это недопустимо. Поэтому в случае законодательных изменений нужно будет, с одной стороны, максимально отладить процедуру установления режима "тихой зоны", с другой, свести к минимуму риск появления нелегальных телефонов на территории наших учреждений.

Поэтому в рамках профилактической работы по перекрытию каналов поступления запрещенных предметов проводятся обыскные и досмотровые мероприятия. Созданы мобильные группы для контроля за качеством проведения обыскных мероприятий на объектах уголовно-исполнительной системы и организации работы по перекрытию каналов поступления запрещенных предметов к подозреваемым, обвиняемым и осужденным, включая средства мобильной связи. Предпринятые меры позволили в первом полугодии 2019 года снизить общее количество изъятых средств мобильной связи на 6,3 процента (с 29545 до 27655 единиц). На фоне общего снижения изъятых мобильных телефонов также отмечается увеличение на 0,5 процента изъятия их при попытке доставки на территории учреждений уголовно-исполнительной системы (с 57 процентов до 57,5 процента). На 24,6 процента снизилось количество зафиксированных случаев переброса запрещенных предметов на территорию учреждений уголовно-исполнительной системы.

В Госдуме рассматривается законопроект, который даст заключенным право требовать компенсаций, если условия содержания не соответствуют нормам. Успеете привести все в норму?

Александр Калашников: За последние годы коренным образом изменилась ситуация с обеспечением условий содержания подозреваемых, обвиняемых, осужденных в следственных изоляторах ФСИН России. В первую очередь, нам помогает гуманизация законодательства, заключенных становится меньше.

Вместе с тем проблема переполнения СИЗО в настоящее время в силу объективных причин полностью не решена. Наиболее сложная ситуация с размещением подозреваемых, обвиняемых и осужденных отмечается в СИЗО Республики Крым, Краснодарского края, Московской, Воронежской областей, г. Москвы.

Следует отметить, что численность лиц, содержащихся в СИЗО, объективно не зависит от ФСИН России и обусловлена сложившейся практикой избрания в качестве меры пресечения заключение под стражу.

Но все-таки что-то же вы можете сделать.

Александр Калашников: В тех СИЗО, где превышен лимит, ФСИН России организована работа по направлению осужденных, уголовные дела которых рассмотрены судами 1 и 2 инстанций, ожидающих вступления приговора суда в законную силу, в распоряжение других территориальных органов ФСИН России, в которых имеются условия для их размещения.

По согласованию с судом при содействии органов прокуратуры организована работа по переводу осужденных, ожидающих рассмотрения апелляционной жалобы на решения суда первой инстанции, для последующего их рассмотрения в дистанционном режиме. С начала текущего года переведено 14,9 тысячи человек.

В результате проводимой с 2012 года ФСИН России работы по улучшению условий содержания под стражей количество следственных изоляторов, в которых отмечалось несоблюдение норм санитарной площади, сократилось в 3,1 раза: с 69 до 22.

Обычно новый руководитель начинает активно решать кадровые вопросы. Планируете ли кого-то снять в ближайшее время? В целом, на ваш взгляд, нуждается ли ведомство в кадровом обновлении?

Александр Калашников: Резких кадровых изменений не будет. Ставлю перед собой задачу, прежде всего, в укреплении кадрового потенциала, создании команды профессионалов, которые, видя, как меняется страна, время, нормативная база, двигали бы службу с учетом современных требований.

То есть не исключаете, что придется набирать много новых людей?

Александр Калашников: В целом считаю, что кадровый состав ФСИН способен выполнять поставленные задачи. Но укреплять кадровый потенциал, конечно, нужно. В том числе через повышение социальной защищенности сотрудников ведомства. На сегодняшний день нагрузка на сотрудников младшего начальственного состава при зарплате 20 тыс. рублей превышает все нормативы, в то время как на гражданских предприятиях люди получают в среднем 35 - 40 тысяч. В таких условиях укомплектовать кадры крайне сложно. При этом сотрудники ведомства находятся в прямом контакте с преступным миром, испытывают постоянное психологическое напряжение, опасность, которые накладывают свой отпечаток на всю их жизнь. Мы хотим, чтобы сотрудник, когда заступал на службу, был уверен, что его семья обеспечена, что у него достойная зарплата, жилье, что его дети могут получить хорошее образование.

Сейчас мы уже приступили к проработке этого вопроса с минюстом, с депутатами Госдумы, сенаторами в Совете Федерации. С их стороны есть понимание необходимости повышения уровня жизни и социального обеспечения сотрудников ФСИН. Надеюсь, в ближайшее время какие-то изменения в лучшую сторону произойдут.

Справка "РГ"

Калашников Александр Петрович, Директор ФСИН

Родился 27 января 1964 года в г. Татарске Новосибирской области. В 1985 году окончил Новосибирское высшее военное командное училище МВД СССР, в 1988 году - Высшие курсы военной контрразведки Комитета государственной безопасности СССР, в 1995 году - Академию Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

С 1987 года служил в органах госбезопасности СССР и Российской Федерации.

Указом Президента Российской Федерации от 8 октября 2019 года назначен на должность директора Федеральной службы исполнения наказаний.

Досье "РГ"

В России за последние 20 лет заключенных стало в два раза меньше. Эти данные прозвучали на проходящем в Москве пленарном заседании Совета судей. В настоящее время в учреждениях уголовно-исполнительной системы находятся 530 тысяч человек. Между тем, 1 января 1999 года в российских колониях было 1,06 миллиона заключенных.

По данным ФСИН на 1 ноября, в 700 исправительных колониях отбывало наказание 430 тысяч 231 человек. Это на 30 тысячи 692 человека меньше, чем было в начале года.

В 209 следственных изоляторах и 96 помещениях, функционирующих в режиме следственного изолятора при колониях, содержалось 97 тысяч 886 человек. С начала года число арестованных сократилось на 1 тысячу 836 человек.

В структуре 67 медико-санитарных частей ФСИН России функционируют 632 медицинские части, 147 фельдшерских и 69 врачебных здравпунктов, 55 центров медицинской и социальной реабилитации, 73 военно-врачебные комиссии, 74 центра санитарно-эпидемиологического надзора, 144 больницы (в том числе 65 туберкулезных больниц, 5 психиатрических больниц, 8 больниц для оказания медицинской помощи сотрудникам ФСИН России).