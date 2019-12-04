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04.12.2019 16:00
Рубрика: Происшествия

Директор ФСИН рассказал, как бороться с нелегальной сотовой связью в тюрьмах

Текст: Владислав Куликов
Директор ФСИН Александр Калашников заявил, что решать проблему нелегальной сотовой связи в тюрьмах надо решать по нескольким направлениям.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Первое: перекрыть каналы доставки телефонов и SIM-карт в наши учреждения. Масса телефонов доставляется с помощью беспилотников, на днях принят закон, наделяющий, в том числе ФСИН, полномочиями сбивать беспилотные летательные аппараты. Это позволит локализовать один из каналов доставки, - рассказал он в интервью "РГ". - Другой канал: доставка через сотрудников. В этом направлении тоже будем работать, чтобы люди понимали: вступать в какие-то коррупционные взаимоотношения с заключенными - это неоправданный риск".

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Что же касается подавления сигналов, то, по его словам, "наиболее перспективным представляется установление законодательного запрета операторам сотовой связи на оказание услуг связи и предоставлении беспроводного доступа в интернет абонентам на территории учреждений уголовно-исполнительной системы, то есть создания территории "тихой зоны" в пределах учреждения. Абоненты, находящиеся за пределами учреждений, пусть даже непосредственно вблизи, никак не пострадают".

Александр Калашников напомнил, что заместителем председателя комитета Госдумы Александром Хинштейном инициирована разработка проекта федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части приостановления услуг связи на территории учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, и мест содержания под стражей", который ФСИН поддержала.

Полный текст интервью с директором Федеральной службы исполнения наказаний Александром Калашниковым читайте в ближайшем номере "РГ".

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