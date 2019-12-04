Директор ФСИН сообщил о недостатке вагонов для перевозки заключенных

Директор ФСИН Александр Калашников сообщил "РГ", что у ведомства недостаточно вагонов для перевозки заключенных. По его словам, по железнодорожным маршрутам специальными подразделениями уголовно-исполнительной системы ежегодно перевозятся более 500 тысяч человек.

"Минимальная расчетная потребность для обеспечения необходимого объема специальных перевозок - 108 спецвагонов, - рассказал Александр Калашников. - Но по состоянию на 1 ноября этого года эксплуатируются 78 спецвагонов, из которых 4 планируются к списанию уже в текущем году, еще 13 спецвагонов будут списаны в 2020 году, как выслужившие установленные сроки эксплуатации".

По его словам, "по итогам оперативного совещания Совета Безопасности Российской Федерации для исправления сложившейся ситуации Правительству Российской Федерации дано поручение рассмотреть вопрос о выделении в 2019 - 2021 годах МВД России, как ответственному за приобретение, содержание и эксплуатацию специальных вагонов для перевозки осужденных и лиц, содержащихся под стражей, бюджетных ассигнований для заключения государственных контрактов на поставку новых специальных вагонов".

Вместе с тем, ФСИН России принимаются и другие меры. "Закрываем железнодорожные маршруты, переходим на перевозку осужденных автомобильным транспортом", - рассказывает глава ведомства.

Полный текст интервью с директором Федеральной службы исполнения наказаний Александром Калашниковым читайте в ближайшем номере "РГ".