Директор ФСИН сообщил о недостатке вагонов для перевозки заключенных

Новости

В Ярославле окажут помощь пострадавшим при взрыве газа в пятиэтажке 15:28
Ученые: совместное чтение с родителями улучшает речевые навыки детей 15:26
Представитель Валдиса Пельша рассказал о его состоянии 15:24
Анна Кузнецова подписала соглашение с детским омбудсменом Казахстана 15:16
В Петербурге создали систему пассивного радиомониторинга с помощью ТВ 15:16
Можно ли принимать антибиотики для профилактики 15:10
В Египте под грудой мусора нашли украшения Рамзеcа II 15:09
Медведев рассказал об изменениях в сфере интеллектуальной собственности 15:04
Mercedes-Benz S-Class сохранит V12 15:03
Поправки о льготах для книготорговли приняты в первом чтении 14:59
Валдис Пельш прокомментировал сведения о своей госпитализации 14:57
На Украине запретили импорт электроэнергии из РФ на договорной основе 14:50
На Кубани женщину будут судить за убийство четырехлетней дочери 14:49
Патриарх Кирилл прокомментировал закон о домашнем насилии 14:47
Жильцам рухнувшего под Белгородом дома выдали материальную помощь 14:39
Минск: Председательство Беларуси в ЕАЭС должно придать импульс союзу 14:36
В Костроме внесут поправки в закон об "усыновлении" стариков 14:35
Скончалась одна из пострадавших при пожаре в Одессе 14:31
На омском нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул пожар 14:25
Суд перенес дату обжалования ареста историка Соколова 14:24
В Москве эвакуируют три суда из-за звонка о минировании 14:20
Водолазы-спасатели Северного флота начали тренировочные спуски 14:20
Мощное потепление принесет в Москву ледяные дожди 14:17
СК опубликовал видео с места перестрелки в Перми 14:17
Водителей в Москве предупредили о метели и призвали отказать от авто 14:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Введение во храм Богородицы: что нельзя делать в праздник
Введение во храм Богородицы: что нельзя делать в праздник
Что надо знать о страховке, планируя новогодние путешествия
Что надо знать о страховке, планируя новогодние путешествия
Как правильно выбрать искусственную елку
Как правильно выбрать искусственную елку
04.12.2019 14:30
Рубрика: Происшествия

Директор ФСИН сообщил о недостатке вагонов для перевозки заключенных

Текст: Владислав Куликов
Директор ФСИН Александр Калашников сообщил "РГ", что у ведомства недостаточно вагонов для перевозки заключенных. По его словам, по железнодорожным маршрутам специальными подразделениями уголовно-исполнительной системы ежегодно перевозятся более 500 тысяч человек.
Фото: Николай Хижняк / РИА Новости Фото: Николай Хижняк / РИА Новости
Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

"Минимальная расчетная потребность для обеспечения необходимого объема специальных перевозок - 108 спецвагонов, - рассказал Александр Калашников. - Но по состоянию на 1 ноября этого года эксплуатируются 78 спецвагонов, из которых 4 планируются к списанию уже в текущем году, еще 13 спецвагонов будут списаны в 2020 году, как выслужившие установленные сроки эксплуатации".

Глава ФСИН: Нужно изжить факты применения необоснованной силы к заключенным

По его словам, "по итогам оперативного совещания Совета Безопасности Российской Федерации для исправления сложившейся ситуации Правительству Российской Федерации дано поручение рассмотреть вопрос о выделении в 2019 - 2021 годах МВД России, как ответственному за приобретение, содержание и эксплуатацию специальных вагонов для перевозки осужденных и лиц, содержащихся под стражей, бюджетных ассигнований для заключения государственных контрактов на поставку новых специальных вагонов".

Вместе с тем, ФСИН России принимаются и другие меры. "Закрываем железнодорожные маршруты, переходим на перевозку осужденных автомобильным транспортом", - рассказывает глава ведомства.

Полный текст интервью с директором Федеральной службы исполнения наказаний Александром Калашниковым читайте в ближайшем номере "РГ".

Происшествия Правосудие Охрана порядка Происшествия Правосудие Тюрьмы Правительство Минюст ФСИН Тюремная реформа
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Кремль оценил позицию Пекина по новому ДРСМД
За несоблюдение антитеррористических мер оштрафуют на полмиллиона
Патриарх Кирилл прокомментировал закон о домашнем насилии
Президент Казахстана не считает воссоединение Крыма с Россией аннексией
Скончалась одна из пострадавших при пожаре в Одессе