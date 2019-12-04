Центральная избирательная комиссия утвердила результаты учета объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности каждой парламентской партии в общероссийских и региональных телерадиопрограммах (телерадиопередачах) в октябре 2019 года.

Вынесено заключение о соблюдении в октябре 2019 года государственными общедоступными телеканалами и радиоканалами, учрежденными и распространяемыми федеральным государственным унитарным предприятием "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания", требования Федерального закона "О гарантиях равенства парламентских партий при освещении их деятельности государственными общедоступными телеканалами и радиоканалами".